В Зейском районе в аварию попал автомобиль Росгвардии (видео)

В соцсетях появилось видео, на котором можно разглядеть столкнувшиеся патрульный автомобиль Росгвардии и микрогрузовик. Как стало известно ИА «Амур.инфо», в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

По неофициальной информации, происшествие случилось на трассе в двух километрах от города Зея. Обе машины ехали в одном направлении: впереди микрогрузовик, позади – патрульный автомобиль Росгвардии. На узкой дороге передняя машина начала разворот, в результате чего и произошло столкновение.

По неофициальной информации, грузовик начал разворачиваться, не включив поворотник. Никто в аварии не пострадал.