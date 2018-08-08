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8августа
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сегодня, 15:53 0

В Зейском районе в аварию попал автомобиль Росгвардии (видео)

В Зейском районе в аварию попал автомобиль Росгвардии (видео)

В соцсетях появилось видео, на котором можно разглядеть столкнувшиеся патрульный автомобиль Росгвардии и микрогрузовик. Как стало известно ИА «Амур.инфо», в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

По неофициальной информации, происшествие случилось на трассе в двух километрах от города Зея. Обе машины ехали в одном направлении: впереди микрогрузовик, позади – патрульный автомобиль Росгвардии. На узкой дороге передняя машина начала разворот, в результате чего и произошло столкновение.

По неофициальной информации, грузовик начал разворачиваться, не включив поворотник. Никто в аварии не пострадал.

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#Зея #происшествия #транспорт


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