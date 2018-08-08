Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 0

Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 9 августа

Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 9 августа
Фото: petstime.ru

В Амурской области 9 августа будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди, местами – ливни с грозами. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман.

Северо-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, при грозе усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15…20, по северу при прояснении будет плюс 5…10. Днем термометры покажут плюс 21…26, местами – до плюс 16.

В Благовещенске в этот день облачно с прояснениями, пройдет дождь. Северо-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18…20, днем – плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 509

#погода


Общество

Дожди с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 8 августа
В России и мире

Молния ударила в жилой дом и сожгла половину квартир
Общество 1

В большинстве районов осадки: прогноз погоды в Приамурье на 8 августа

Происшествия 1

За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь