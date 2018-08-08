Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 9 августа

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В Амурской области 9 августа будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди, местами – ливни с грозами. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман.

Северо-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, при грозе усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15…20, по северу при прояснении будет плюс 5…10. Днем термометры покажут плюс 21…26, местами – до плюс 16.

В Благовещенске в этот день облачно с прояснениями, пройдет дождь. Северо-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18…20, днем – плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.