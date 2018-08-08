Жителя Благовещенска шокировали долгом в 42 миллиона

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель областного центра Приамурья. Мужчина рассказал, что его вклады и карту в банке заблокировали по заявлению супруги. А в информации по карте появилась огромная сумма – минус 42 999 742 рубля 52 копейки.

Евгений рассказал, что его супруга подала на взыскание алиментов на содержание их шестилетнего ребенка. Заявление было подано 22 июня. 31 июля суд вынес решение о взыскании суммы в 7 400 рублей. Это половина прожиточного минимума на содержание ребенка в Амурской области. Взыскана была половина, так как Евгений не трудоустроен.

«Вчера вечером, пытаясь оплатить покупку, я узнал, что карта заблокирована. У меня на ней было 200 рублей. Жена объяснила, что подала заявление в банк с просьбой взыскать алименты на основании решения суда», – говорит мужчина. Увидев, в каком минусе он оказался, горожанин ужаснулся: чтобы отработать такой долг, потребуется не одна жизнь.

На следующий день с утра мужчина отправился в банк. «С 8:30 до 11:30 я находился в банке, но они так ничего и не смогли объяснить. Я показал им копию исполнительного листа, по которому сумма взыскания составляет 7 400 рублей. Карту не разблокируют. Меня оставили без денег, но, естественно, им все равно», – подытожил Евгений. По его словам, в банке пообещали разобраться в срок до 12 августа. До этого времени, как сказал мужчина, он не сможет пользоваться ни картой, ни вкладами, на которых в общей сложности было чуть больше 30 000 рублей.

Горожанин не исключает, что ему придется обратиться в суд. Ведь из-за предполагаемого сбоя в работе банка он потерял возможность распоряжаться своими деньгами.