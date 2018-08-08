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8августа
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сегодня, 15:32 8

Жителя Благовещенска шокировали долгом в 42 миллиона

Жителя Благовещенска шокировали долгом в 42 миллиона

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель областного центра Приамурья. Мужчина рассказал, что его вклады и карту в банке заблокировали по заявлению супруги. А в информации по карте появилась огромная сумма – минус 42 999 742 рубля 52 копейки.

Евгений рассказал, что его супруга подала на взыскание алиментов на содержание их шестилетнего ребенка. Заявление было подано 22 июня. 31 июля суд вынес решение о взыскании суммы в 7 400 рублей. Это половина прожиточного минимума на содержание ребенка в Амурской области. Взыскана была половина, так как Евгений не трудоустроен.

«Вчера вечером, пытаясь оплатить покупку, я узнал, что карта заблокирована. У меня на ней было 200 рублей. Жена объяснила, что подала заявление в банк с просьбой взыскать алименты на основании решения суда», – говорит мужчина. Увидев, в каком минусе он оказался, горожанин ужаснулся: чтобы отработать такой долг, потребуется не одна жизнь.

На следующий день с утра мужчина отправился в банк. «С 8:30 до 11:30 я находился в банке, но они так ничего и не смогли объяснить. Я показал им копию исполнительного листа, по которому сумма взыскания составляет 7 400 рублей. Карту не разблокируют. Меня оставили без денег, но, естественно, им все равно», – подытожил Евгений. По его словам, в банке пообещали разобраться в срок до 12 августа. До этого времени, как сказал мужчина, он не сможет пользоваться ни картой, ни вкладами, на которых в общей сложности было чуть больше 30 000 рублей.

Горожанин не исключает, что ему придется обратиться в суд. Ведь из-за предполагаемого сбоя в работе банка он потерял возможность распоряжаться своими деньгами.

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#происшествия #финансы


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Просто у нас нет законов защищающих граждан от ошибок банков. За границей бы уже в ужасе бегали и молились чтобы в суд на них не подали за такой "косяк".

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Ужас.

    Вот и храни деньги в банке.

    Лучше в стеклянной или железной, в укромном месте.

  • Роман123321

    Роман123321
    1 час назад

    Что за люди пошли? Защищают человека который официально не работает и алименты не платит?! Банк конечно разберётся с миллионной суммой, но он то уж точно видет зачисления "безработного"

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    мужик, который не заботится о собственном ребенке - горал! иди лесом мужик и не жалуйся

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    как на бомжика одного безработного тоже долг повесили 100 миллионнный, выловили, в суд привели - по пьяни на него фирму открыли и кредит в банке на развитие взяли и много чего. А кто не помнит, много пил от щедрости благодетелей.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    ну... не думал, теперь подумает. остаток, который за эту жизнь не выплатит - по мантре и колесу сансары перекинеться на следующую. это чёб знал, как от алиментов убегать.

  • LeoLeo

    LeoLeo
    29 минут назад

    Вопрос не об алиментах, а о ошибке работника банка по удержанию. Может любой попасть на такие долги.

  • Crown0272

    Crown0272
    9 секунд назад

    1/2 прожиточного не 7400))) еще раз дядьку обманули...

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