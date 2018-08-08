Жители Магдагачинского района подобрали в лесу лосенка

Жители села Сиваки Магдагачинского района подобрали лосенка. По их словам, после лесных пожаров он сам вышел на дорогу. Детенышу около двух месяцев, амурчане пытались выкормить его сами, но затем обратились к специалистам.

Так о живой находке узнали в управлении по охране животного мира Амурской области. Лосенка после осмотра ветеринаром поселили в центре охраны природы «Зейский», где уже больше месяца живет его ровесница – спасенная ранее самочка Майя.

Малыш здоров, чувствует себя хорошо и неплохо ест. Кроме молока лосятам уже дают веточный корм.

«В конца августа подросших лосят планируется выпустить в лес на территории Центра. К осени малыши уже смогут выжить самостоятельно и не будут нуждаться в присмотре человека», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.