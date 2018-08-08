В Южно-Сахалинске откроется выставка амурского художника Александра Тихомирова

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» города Южно-Сахалинска 9 августа откроется выставка «Оконопись» народного художника Александра Евгеньевича Тихомирова. На выставке будут представлены 23 работы благовещенского мастера.

Александр Евгеньевич Тихомиров – автор нового направления в живописи, запатентованного в Российском авторском обществе в 1995 году под названием «Оконопись» (изображение религиозных сюжетов, ликов святых на деревянных ставнях старых домов).

Художник так объяснял своё творчество: «Для меня дерево – это канва, на которую ложится идея Бога; оно само сотворено Господом, задача художника – несколькими штрихами выявить лик Создателя. Приоткрыть тайну творения и самому приобщиться к ней. Естественная внутренняя структура дерева, трещины и шероховатости, вызванные ветром и дождем, полностью сливаются с религиозной торжественностью, мистерией и иллюзорностью воображения. Отжившие свой век деревянные оконные ставни аккумулируют в себе душевную энергию людей, проживавших в доме. Поэтому изображенные на ставнях лики святых несут в себе особую энергетику».

Сюжеты и образы, к которым обращается Тихомиров в своём творчестве, хорошо известны: «Воскресение Господне», «Ноев Ковчег», «Спас Нерукотворный», «Николай Чудотворец», «Покров Богородицы», «Георгий Победоносец», «Сергий Радонежский», «Александр Невский», «Архангел Гавриил», «Архангел Михаил» и другие. Тема православия у художника тесно связана с героической историей России.

Девять из представленных на выставке произведений выполнены Александром Тихомировым совместно с ювелирами Владимиром Верхотуровым и Евгением Свидрицким. Одна из работ посвящена известной амурской святыне – чудотворной иконе Албазинской Божией матери.

Выставка оконописи Тихомирова будет работать в музейно-мемориальном комплексе «Победа» до 9 сентября.