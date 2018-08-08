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сегодня, 14:53 1

Участники велоночи в Тынде проедут по главной улице города

Участники велоночи в Тынде проедут по главной улице города
Фото: instagram.com/kulturatynda/

22 августа в северной столице Приамурья впервые пройдет «ВелоТындаНочь 2018». Мероприятие будет посвящено Дню Государственного флага Российской Федерации. Старт праздничной акции будет дан от городской администрации в 22:00.

Участники велоночи прокатятся по главной улице города – Красной Пресне и проедут два больших круга общей протяженностью пять километров. Помимо велосипеда участников велодвижения просят обязательно взять с собой фонарик, также приветствуется символика российского триколора.

По окончании велопрогулки пройдет розыгрыш ценных велопризов среди зарегистрированных участников «ВелоТындаНочь 2018». Несовершеннолетние велосипедисты смогут участвовать только в сопровождении родителей, сообщает комитет по культуре администрации Тынды.

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Эти башенные велосипедисты днем заколебали, еще и ночью им не спится. Да нет у нас условий и культуры велосипеда. Многие выезжая на дорогу не знают правил, плохо обозначены. А сколько полоумных стариков с матрасом на велосипедах на дороге. Пора бы их под контроль взять соответствующим органам

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