Участники велоночи в Тынде проедут по главной улице города

Фото: instagram.com/kulturatynda/

22 августа в северной столице Приамурья впервые пройдет «ВелоТындаНочь 2018». Мероприятие будет посвящено Дню Государственного флага Российской Федерации. Старт праздничной акции будет дан от городской администрации в 22:00.

Участники велоночи прокатятся по главной улице города – Красной Пресне и проедут два больших круга общей протяженностью пять километров. Помимо велосипеда участников велодвижения просят обязательно взять с собой фонарик, также приветствуется символика российского триколора.

По окончании велопрогулки пройдет розыгрыш ценных велопризов среди зарегистрированных участников «ВелоТындаНочь 2018». Несовершеннолетние велосипедисты смогут участвовать только в сопровождении родителей, сообщает комитет по культуре администрации Тынды.