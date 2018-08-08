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В Благовещенске спасатели вызволили маленькую девочку, рука которой застряла в батарее

В Благовещенске спасатели вызволили маленькую девочку, рука которой застряла в батарее
Фото: dompodrobno.ru

Спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ пришли на помощь маленькой благовещенке. Девочка 2013 года рождения во время игры засунула руку в батарею, а вытащить не смогла.

Сообщение о случившемся поступило утром 7 августа на центральный пункт пожарной связи Благовещенска. Происшествие случилось в одной из квартир жилого дома по улице Кантемирова. В радиаторе отопления у девочки застрял локоть. На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

С помощью гидравлического инструмента специалисты расширили пространство радиатора и помогли ребенку извлечь руку. Девочка не пострадала, сообщили в амурском МЧС. Однако из-за механического воздействия лопнул радиатор. Родителей ребенка заранее предупредили о подобных последствиях, и они дали свое согласие на то, чтобы спасатели сделали все возможное, чтобы освободить ребенка, сообщили в амурском центре ГЗ и ПБ.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    А если бы родители не согласились?

    Руку бы отрезали?

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