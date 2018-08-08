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сегодня, 14:19 1

Подразделения РХБ защиты Амурского объединения ВВО обкатают «Солнцепеки»

Подразделения РХБ защиты Амурского объединения ВВО обкатают «Солнцепеки»

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, передислоцированы на полигоны для отработки практических задач. Ряд подразделений были выведены по сигналу учебной тревоги.

Впервые в полевом выходе задействованы новейшие тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Они поступили на вооружение амурским огнемётчикам в мае текущего года. С приходом новой техники огневая мощь подразделений повысилась в 2,5 раза.

Военнослужащим предстоит отработать ряд задач по РХБ разведке местности. Помимо этого будут проведены боевые стрельбы огнеметных подразделений, а также практические вопросы маскировки выполнят подразделения аэрозольного противодействия. В ходе практических занятий будут отработаны задачи ликвидации последствий условного применения химического оружия.

Всего в полевом выходе задействовано более 600 военнослужащих объединения и около 100 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.

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