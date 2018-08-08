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сегодня, 13:05 5

После отказа в госпитализации в Сибири умер ребёнок

После отказа в госпитализации в Сибири умер ребёнок
Фото: ura.news

В Красноярском крае умер трёхлетний ребёнок. Случилось это через несколько часов после того, как врач отказался класть мальчика в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствие считает, что четвёртого августа ребёнку внезапно стало плохо, поэтому мама мальчика вызвала скорую. Приехавший фельдшер принял решение о том, чтобы доставить малыша в больницу. Дежурный врач, осмотрев ребёнка, принял решение о том, чтобы отправить ребёнка домой, отказав в госпитализации. Через несколько часов мальчик скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщает «Лента.ру».

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#дети #жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Неферти.

    Неферти.
    3 часа назад

    Не ОТ госпитализации(это мама могла отказаться), а В госпитализации( отказал врач). Название статьи.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    3 часа назад

    Сколько лет прошло, а новостной отдел так и не выучил русский язык.

    Или АИ гастарбайтеров новости писать нанимает?

  • Неферти.

    Неферти.
    3 часа назад

    Ну,да. Я прочитав название статьи, подумала, что опять мамаша ненормальная угробила своего ребёнка. А оказалось,что врач побоялся,что маленькое дитя койко-место пролежит. Понаблюдать-то можно. Мама же не просто так вызвала ,,скорую" и фельдшер отвёз. Безответственность,сколько не повышай зарплату.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Неферти.

    Ну,да. Я прочитав название статьи, подумала, что опять мамаша ненормальная угробила своего ребёнка. А оказалось,что врач побоялся,что маленькое дитя койко-место пролежит. Понаблюдать-то можно. Мама же не просто так вызвала ,,скорую" и фельдшер отвёз. Безответственность,сколько не повышай зарплату.



    Следствие покажет...



  • Неферти.

    Неферти.
    2 часа назад

    Следствие-то покажет. А ребёнка не вернёшь. Последнее время столько детских смертей. Какие-то мы не русские становимся. Что-то с нами происходит.

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