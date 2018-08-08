После отказа в госпитализации в Сибири умер ребёнок

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В Красноярском крае умер трёхлетний ребёнок. Случилось это через несколько часов после того, как врач отказался класть мальчика в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие считает, что четвёртого августа ребёнку внезапно стало плохо, поэтому мама мальчика вызвала скорую. Приехавший фельдшер принял решение о том, чтобы доставить малыша в больницу. Дежурный врач, осмотрев ребёнка, принял решение о том, чтобы отправить ребёнка домой, отказав в госпитализации. Через несколько часов мальчик скончался. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщает «Лента.ру».

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