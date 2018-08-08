104 амурских школьника поедут в «Океан» и окажутся «В центре событий»

Фото: okean.org

104 школьника из Амурской области отдохнут в Приморье. С 4 сентября на базе Всероссийского детского центра «Океан» ребята примут участие в смене «В центре событий».

В течение трех недель юные амурчане будут работать над проектами, участвовать в мастер-классах и встречах с почетными гостями. «Кроме того, насыщенная программа мероприятий включает в себя дискуссионные площадки и управленческие поединки. Ребята научатся правильно освещать события, организовывать мероприятия разного масштаба и многое другое», – говорит координатор амурского регионального отделения Российского движения школьников Анастасия Фролова.

Путевки в «Океан» ребята из Приамурья получили благодаря победам в ряде всероссийских конкурсов: «Моя страна – мое будущее» (37 победителей), «Дальневосточный рубеж» (44 победителя), «РДШ – атмосфера творчества» (17 победителей) и «РДШ в эфире» (6 победителей). В лагере детей разделят на подгруппы, чтобы продолжить работу в рамках направлений, в которых ранее они стали лидерами, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Помимо 104 школьников, в этом году в «Океане», «Орленке» и «Артеке» отдохнут около 500 ребят из Амурской области. Наибольшее количество – 339 детей – побывают в «Океане», 82 – в «Артеке», «Орленок» примет 40 детей из Приамурья.