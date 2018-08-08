Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:03 1

104 амурских школьника поедут в «Океан» и окажутся «В центре событий»

104 амурских школьника поедут в «Океан» и окажутся «В центре событий»
Фото: okean.org

104 школьника из Амурской области отдохнут в Приморье. С 4 сентября на базе Всероссийского детского центра «Океан» ребята примут участие в смене «В центре событий».

В течение трех недель юные амурчане будут работать над проектами, участвовать в мастер-классах и встречах с почетными гостями. «Кроме того, насыщенная программа мероприятий включает в себя дискуссионные площадки и управленческие поединки. Ребята научатся правильно освещать события, организовывать мероприятия разного масштаба и многое другое», – говорит координатор амурского регионального отделения Российского движения школьников Анастасия Фролова.

Путевки в «Океан» ребята из Приамурья получили благодаря победам в ряде всероссийских конкурсов: «Моя страна – мое будущее» (37 победителей), «Дальневосточный рубеж» (44 победителя), «РДШ – атмосфера творчества» (17 победителей) и «РДШ в эфире» (6 победителей). В лагере детей разделят на подгруппы, чтобы продолжить работу в рамках направлений, в которых ранее они стали лидерами, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Помимо 104 школьников, в этом году в «Океане», «Орленке» и «Артеке» отдохнут около 500 ребят из Амурской области. Наибольшее количество – 339 детей – побывают в «Океане», 82 – в «Артеке», «Орленок» примет 40 детей из Приамурья.

Просмотров всего: 926

#дети #образование #отдых


В России и мире 1

Николай Валуев отдыхает в Хабаровском крае
Общество

Амурский священник рассказал о вовлечении детей в наркокартель
Культура 1

Участники велоночи в Тынде проедут по главной улице города
Происшествия 1

В Благовещенске спасатели вызволили маленькую девочку, рука которой застряла в батарее
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь