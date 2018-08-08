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сегодня, 13:00 1

Амурчанин по Интернету заказал в Москве наркотики, чтобы продавать их в Приморье

Амурчанин по Интернету заказал в Москве наркотики, чтобы продавать их в Приморье
Фото: 25.мвд.рф

Во Владивостоке будут судить уроженца Амурской области, обвиняемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. 25-летний мужчина купил запрещенные вещества через Всемирную сеть.

Злоумышленника задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий во время получения товара через одну из курьерских служб Владивостока. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, молодой человек ответил утвердительно, и пояснил, что в посылке находятся наркотики.

Криминалистическая экспертиза показала, что изъятое является наркотическим веществом синтетического ряда – мефедрон – общей массой порядка 200 граммов. Следствие установило, что мужчина заказал наркотические средства через Интернет из Москвы с целью последующей реализации на территории приморской столицы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Расследование окончено, уголовное дело передано в суд, сообщает МВД России по Приморскому краю.

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#закон #криминал #происшествия


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