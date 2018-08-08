Судебный пристав, не уследивший за утилизацией документов, потерял работу

«В результате проверки установлено, что должностными лицами отдела судебных приставов по Серышевскому району допущено нарушение положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе", а также порядка уничтожения документов с истекшими сроками хранения, утвержденного приказом ФССП России. В связи с этим, лицо, допустившее данное нарушение, уволено с государственной гражданской службы. В отношении второго лица – начальника отдела судебных приставов по Серышевскому району – старшего судебного пристава Серышевского района, начата служебная проверка», – информирует ведомство.