Судебный пристав, не уследивший за утилизацией документов, потерял работу
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области провели внутреннюю проверку по информации о документах, найденных у дороги в Серышевском районе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурчанка обнаружила исполнительные листы возле остановки.
«В результате проверки установлено, что должностными лицами отдела судебных приставов по Серышевскому району допущено нарушение положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе", а также порядка уничтожения документов с истекшими сроками хранения, утвержденного приказом ФССП России. В связи с этим, лицо, допустившее данное нарушение, уволено с государственной гражданской службы. В отношении второго лица – начальника отдела судебных приставов по Серышевскому району – старшего судебного пристава Серышевского района, начата служебная проверка», – информирует ведомство.
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