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8августа
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сегодня, 12:35 3

Амурчанам покажут картину, подаренную Николаю II в Благовещенске

Амурчанам покажут картину, подаренную Николаю II в Благовещенске

В пятницу, 10 августа, в Благовещенске начнет работать выставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия». Открытие экспозиции состоится в 16 часов в Амурском краеведческом музее.

Посетители увидят картину «Река Амгунь, впадающая в Амур» из музея антропологии и этнографии Российской Академии наук. Эту работу Прокопий Рязанцев преподнес будущему царю Николаю II в Благовещенске. В благодарность художник получил серебряную медаль с изображением Александра III.

Впервые в Благовещенске представят работы художника из фондов Нерчинского краеведческого музея, Забайкальского краевого краеведческого музея имени Кузнецова, Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры).

Это картины «Стойбище тайши Тугултура Тобоева на берегу реки Ага, на устье пади Бырка», «Цугольский дацан», «Девушка с розой», акварель «Благословение ламы шеретуем», рисунок «Нерчинск в 1855 году», фоторепродукции несохранившихся работ «Большая улица в Нерчинске» и другие. Выставка будет дополнена картиной «Буряты у ручья», написанной в 1879 году. В 1939 году произведение передали в фонды Амурского областного краеведческого музея.

Выставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия» – передвижная. Кроме Благовещенска, экспонаты увидят в Чите, Иркутске, Нерчинске. В столице Приамурья экспозиция будет работать до 10 сентября.

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#история #культура


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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Щастье-то какое! )

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Oldlord , мне кажется, ваш сарказм неуместен.

    Читаем статью: покажут картины из других музеев, картины, которых

    в нашем городе не видели. Это наша история.

    Жаль, что выставка не в учебное время. Школьников бы на нее сводить

    было бы очень полезно.

    Ну, а пишущий анонс к новости в своем репертуаре - выхватил одну фразу

    из новости.

    Как же надоели эти торопливые горе- журналисты АмурИнфо.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    V.M. Oldlord

    Oldlord , мне кажется, ваш сарказм неуместен.

    Читаем статью: покажут картины из других музеев, картины, которых

    в нашем городе не видели. Это наша история.

    Жаль, что выставка не в учебное время. Школьников бы на нее сводить

    было бы очень полезно.

    Ну, а пишущий анонс к новости в своем репертуаре - выхватил одну фразу

    из новости.

    Как же надоели эти торопливые горе- журналисты АмурИнфо.



    Вот я по заголовку и отписался! )



    А картины посмотреть, это всегда любопытно.



    Помнится, я Эрмитаж за неделю осмотрел... Это был интеллектуальный шок!



    Столько всего и практически сразу! )



    Жаль только, смотрители музея в залах мало что могли рассказать сами и только закатывали глазки в каком-то непонятном экстазе.



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