Амурчанам покажут картину, подаренную Николаю II в Благовещенске

В пятницу, 10 августа, в Благовещенске начнет работать выставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия». Открытие экспозиции состоится в 16 часов в Амурском краеведческом музее.

Посетители увидят картину «Река Амгунь, впадающая в Амур» из музея антропологии и этнографии Российской Академии наук. Эту работу Прокопий Рязанцев преподнес будущему царю Николаю II в Благовещенске. В благодарность художник получил серебряную медаль с изображением Александра III.

Впервые в Благовещенске представят работы художника из фондов Нерчинского краеведческого музея, Забайкальского краевого краеведческого музея имени Кузнецова, Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры).

Это картины «Стойбище тайши Тугултура Тобоева на берегу реки Ага, на устье пади Бырка», «Цугольский дацан», «Девушка с розой», акварель «Благословение ламы шеретуем», рисунок «Нерчинск в 1855 году», фоторепродукции несохранившихся работ «Большая улица в Нерчинске» и другие. Выставка будет дополнена картиной «Буряты у ручья», написанной в 1879 году. В 1939 году произведение передали в фонды Амурского областного краеведческого музея.

Выставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия» – передвижная. Кроме Благовещенска, экспонаты увидят в Чите, Иркутске, Нерчинске. В столице Приамурья экспозиция будет работать до 10 сентября.