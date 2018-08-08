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8августа
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сегодня, 12:04 2

Конструкторы, куклы, пластилин: в Приамурье выявили более 13 тысяч токсичных игрушек (видео)

Конструкторы, куклы, пластилин: в Приамурье выявили более 13 тысяч токсичных игрушек (видео)

Опасные для здоровья детские игрушки обнаружили в Приамурье на одной из торговых баз Благовещенска. Их продавали без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности. Были и другие нарушения. Контрафакт изъяли специалисты амурского Роспотребнадзора.

Всего было выявлено более 13 тысяч опасных изделий. Среди них: автомобили, головоломки, конструкторы, лодки, куклы, пистолеты, наборы для бисероплетения, пластилин шариковый, фигурки динозавров.

Видео предоставлено управлением Росимущества по Амурской области

В ходе гигиенической оценки, проведенной на основании результатов лабораторных исследований игрушек, установлено, что использование этих игрушек может причинить вред здоровью детей из-за превышения индекса токсичности. Об этом информирует служба судебных приставов Приамурья.

Ведомство передало конфискованное имущество – потенциально опасные игрушки – в территориальное управление Росимущества в Амурской области.

На основании решения профильной комиссии, в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей среды и техническом регулировании, управление Росимущества организовало уничтожение контрафакта.

Потенциально опасные изделия уничтожили на полигоне для твердых бытовых отходов. Игрушки раздавили и закопали в грунт.

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#дети #жизнь #здоровье


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Пластилин тоже раздавили?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 часов назад



    Игрушки раздавили и закопали в грунт.



    молодцы, чё. Ещё можно в Бурхановку сбрасывать.

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