Конструкторы, куклы, пластилин: в Приамурье выявили более 13 тысяч токсичных игрушек (видео)

Опасные для здоровья детские игрушки обнаружили в Приамурье на одной из торговых баз Благовещенска. Их продавали без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности. Были и другие нарушения. Контрафакт изъяли специалисты амурского Роспотребнадзора.

Всего было выявлено более 13 тысяч опасных изделий. Среди них: автомобили, головоломки, конструкторы, лодки, куклы, пистолеты, наборы для бисероплетения, пластилин шариковый, фигурки динозавров.

Видео предоставлено управлением Росимущества по Амурской области

В ходе гигиенической оценки, проведенной на основании результатов лабораторных исследований игрушек, установлено, что использование этих игрушек может причинить вред здоровью детей из-за превышения индекса токсичности. Об этом информирует служба судебных приставов Приамурья.

Ведомство передало конфискованное имущество – потенциально опасные игрушки – в территориальное управление Росимущества в Амурской области.

На основании решения профильной комиссии, в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей среды и техническом регулировании, управление Росимущества организовало уничтожение контрафакта.

Потенциально опасные изделия уничтожили на полигоне для твердых бытовых отходов. Игрушки раздавили и закопали в грунт.