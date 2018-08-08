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8августа
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сегодня, 11:47 0

В Сковородинской больнице восстанавливается бактериологическая лаборатория

В Сковородинской больнице восстанавливается бактериологическая лаборатория

В Сковородинском районе приступили к ремонту бактериологической лаборатории. Она разместится в отдельном здании. На ремонтные работы учреждение направило около 500 тысяч рублей.

«Помещение под лабораторию полностью освободили, приобретены все необходимые стройматериалы: гипсокартон, рубероид, цемент, краску, профили, штукатурку. Остается купить линолеум, светильники. До середины сентября планируем завершить ремонт. Готовое помещение будет соответствовать всем современным нормативам», – сообщила Ольга Павлова, главный врач Сковородинской больницы.

Сформирована заявка на приобретение оборудования в третьем квартале 2018 года, после чего пройдет процедура лицензирования. Открытие бактериологической лаборатории планируется в январе 2019 года.

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#здоровье #Сковородино


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