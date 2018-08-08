Дом, в котором живет семья многодетной амурчанки, подлежит сносу

Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области

Как сообщает ведомство, в 2014 году Светлана Беседина купила два жилых дома на деньги, полученные в качестве компенсации за ущерб от наводнения 2013 года. Но один дом амурчанка продала, второй передала старшим детям, а сама с сыновьями, один из которых инвалид, осталась жить в старом доме.

«С семьей Светланы Анатольевны Бесединой органы социальной защиты населения знакомы еще с 2013 года, когда население Мазановского района пострадало от крупномасштабного наводнения. В 2014 году на основании акта межведомственной комиссии жилье, в котором проживает семья Бесединой, было признанно пострадавшим вследствие ЧС 2013 года, аварийным и непригодным для проживания. В 2014 году семья, как пострадавшая в результате ЧС, получила денежные средства и приобрела два жилых дома, тем самым имела возможность улучшить свои жилищные условия. Но, к сожалению, Беседина с детьми осталась проживать в пострадавшем жилом помещении. При этом одно из жилых помещений Беседина продала, а второе и в настоящее время находится в собственности детей Светланы Анатольевны», – говорится в сообщении министерства.

«Затопленные в 2013 году домохозяйства граждане могут использовать только для садоводства и огородничества. Проживание в аварийном жилом помещении запрещено. Жилые помещения, признанные аварийными, подлежат сносу, а граждане переселению», – подчеркивают специалисты ведомства.

Как сообщают в министерстве социальной защиты населения Амурской области, во время паводка текущего года специалисты органов соцзащиты одними из первых посетили многодетную семью Светланы Бесединой. Они зафиксировали ущерб и помогли получить первые компенсации за утрату имущества.

«На сегодняшний день принято решение повторно комиссионно оценить жилищные условия семьи, дать оценку действиям собственника жилья и органов местного самоуправления, на которых возложен контроль за исполнением решения муниципальной комиссии, на основании которого жилое помещение признано непригодным для проживания и подлежащим сносу. Работа с данной семьей находится на контроле. Без помощи семья, естественно, не останется, но к ответственному родительству стоит призвать Светлану Анатольевну», – говорится в комментарии министра социальной защиты населения Амурской области Натальи Киселевой.