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Дом, в котором живет семья многодетной амурчанки, подлежит сносу

Дом, в котором живет семья многодетной амурчанки, подлежит сносу
Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области прокомментировало ситуацию жительницы села Новокиевка Мазановского района. Как сообщало ИА «Амур.инфо», накануне многодетная сельчанка обратилась за помощью в связи с тем, что ее дом и огород пострадали от паводка.

Как сообщает ведомство, в 2014 году Светлана Беседина купила два жилых дома на деньги, полученные в качестве компенсации за ущерб от наводнения 2013 года. Но один дом амурчанка продала, второй передала старшим детям, а сама с сыновьями, один из которых инвалид, осталась жить в старом доме.

«С семьей Светланы Анатольевны Бесединой органы социальной защиты населения знакомы еще с 2013 года, когда население Мазановского района пострадало от крупномасштабного наводнения. В 2014 году на основании акта межведомственной комиссии жилье, в котором проживает семья Бесединой, было признанно пострадавшим вследствие ЧС 2013 года, аварийным и непригодным для проживания. В 2014 году семья, как пострадавшая в результате ЧС, получила денежные средства и приобрела два жилых дома, тем самым имела возможность улучшить свои жилищные условия. Но, к сожалению, Беседина с детьми осталась проживать в пострадавшем жилом помещении. При этом одно из жилых помещений Беседина продала, а второе и в настоящее время находится в собственности детей Светланы Анатольевны», – говорится в сообщении министерства.

«Затопленные в 2013 году домохозяйства граждане могут использовать только для садоводства и огородничества. Проживание в аварийном жилом помещении запрещено. Жилые помещения, признанные аварийными, подлежат сносу, а граждане переселению», – подчеркивают специалисты ведомства.

Как сообщают в министерстве социальной защиты населения Амурской области, во время паводка текущего года специалисты органов соцзащиты одними из первых посетили многодетную семью Светланы Бесединой. Они зафиксировали ущерб и помогли получить первые компенсации за утрату имущества.

«На сегодняшний день принято решение повторно комиссионно оценить жилищные условия семьи, дать оценку действиям собственника жилья и органов местного самоуправления, на которых возложен контроль за исполнением решения муниципальной комиссии, на основании которого жилое помещение признано непригодным для проживания и подлежащим сносу. Работа с данной семьей находится на контроле. Без помощи семья, естественно, не останется, но к ответственному родительству стоит призвать Светлану Анатольевну», – говорится в комментарии министра социальной защиты населения Амурской области Натальи Киселевой.

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#соцзащита


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Комментарии
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  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    6 часов назад

    Вот и информация для сердобольных товарищей!

  • S kak $

    S kak $
    6 часов назад

    А что плохого в просьбе о помощи? Если считаете, что помощи женщина с детьми и инвалидом не достойна, не перечисляйте деньги, да и все.

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Леонид Ильич

    Вот и информация для сердобольных товарищей!



    У "сердобольных товарищей" нет возможности проверять достоверность информации, поэтому приходится принимать публикуемое на веру.

    Отсюда вопрос: редакция каким-либо образом контролирует правомерность и целесообразность обращения за помощью перед обнародованием?...

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    6 часов назад

    Ушлая дама))) Получила компенсацию, обналичила, избавилась и вернулась обратно. Видимо, рассчитывая, что опять деньги дадут или на жалость жителям надавит.

  • Крылья

    Крылья
    6 часов назад

    Формат новостного агентства не позволяет делать аналитические материалы и журеалистские расследования. Поэтому и информация дается дозированно. Но тетка молодец! Каждое наводнение свой разывлившийся домик продает по баснословной цене.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    6 часов назад

    почему одни граждане расчитывают только на себя. пашут как проклятые. еще и налоги отчисляют. а другие рожают и рожают и надеются. расчитывают на помощь других. знаю многих. кто своими силами и только своим восстанавливал свое жилье и не вякал. надоели эти беспомощные многодетные. я мож тоже хочу шестерых. но позволил себе только двоих. иначе тоже по миру пойду

  • Питерский

    Питерский
    6 часов назад

    Молодец тётя)))похоже ей долго ничего не светит теперь.В помощи нуждаются многие люди и она свою уже получила.

  • Питерский

    Питерский
    6 часов назад

    Видимо сейчас закончат то что не сделали в 2013 году и снесут дом..Наверное это будет справедливо и другим неповадно пытаться наживаться ....

  • Ветерок100

    Ветерок100
    6 часов назад

    и вообще. какая это многодетная семья. если дети уже взрослые

  • Мастра

    Мастра
    6 часов назад

    Охреневшая! Местные органы знают же, что она получила помощь и у нее есть другое жильё и снова помогают! Они же этим создают обманчивое впечатление об "ужасной" ситуации у "бедной" женщины! Таким не помогать надо, а наказывать за симуляцию!

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    5 часов назад

    Myxira

    Леонид Ильич

    Вот и информация для сердобольных товарищей!



    У "сердобольных товарищей" нет возможности проверять достоверность информации, поэтому приходится принимать публикуемое на веру.

    Отсюда вопрос: редакция каким-либо образом контролирует правомерность и целесообразность обращения за помощью перед обнародованием?...



    На это и расчет! Этим ушлое жулье и пользуется!

  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Честно говоря, так и думала. Если в этом году затопило, то в 2013 должно было капитально затопить. А Амур.инфо - наука, проверяйте хоть чуть-чуть информацию, не только же все слов просителей писать. Это уже мошенничество, если честно.

  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Крылья

    Формат новостного агентства не позволяет делать аналитические материалы и журеалистские расследования. Поэтому и информация дается дозированно. Но тетка молодец! Каждое наводнение свой разывлившийся домик продает по баснословной цене.



    Элементарно можно было сделать запрос в соцзащиту, много ума не надо для этого. Все же помнят, что пострадавшим выделялись довольно приличные средства 5 лет назад.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Ветерок100

    почему одни граждане расчитывают только на себя. пашут как проклятые. еще и налоги отчисляют. а другие рожают и рожают и надеются. расчитывают на помощь других. знаю многих. кто своими силами и только своим восстанавливал свое жилье и не вякал. надоели эти беспомощные многодетные. я мож тоже хочу шестерых. но позволил себе только двоих. иначе тоже по миру пойду



    Это вопрос совести!

    Кто-то, сам нуждаясь, поможет ближнему.

    А кто-то использует таких с целью наживы.

    А АИ им помогает своими непроверенными публикациями!



    ~~Крылья

    Формат новостного агентства не позволяет делать аналитические материалы и журеалистские расследования.



    Как-то АИ высказывалось по поводу подобных публикаций.

    Типа, если мы публикуем реквизиты для перечисления средств, то информации можно доверять.

    Правда, там речь шла о сборе денег для оказания помощи больному ребёнку.

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    По Благовещенску тоже одно длительное время дедуля ушлый ходил побирался, то в форме казака, то моряка, во всех СМИ жаловался что ему компенсации не дают за потопленный дом, который по факту был сараюшкой какой-то, а у самого была благоустроенная квартира в городе которую он отдал сыну! Такими ушлыми тетями и дядями должны провохранительные органы заниматься! Эта же тётя уже получила компенсацию еще в 2014 г и уже в этом успела, но мало! Жадность фраера сгубила- так и тут! На лицо не целевое использование денежных средств на дом который признан аварийным и не пригодным для проживания!

    Если следственные органы обратят на это внимание так ей ещё возвращать придется, что на нее потратили в этом году!

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    ни копейки ей

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    завтра что-то случится с кем-нибудь из семьи и без вопросов кинутся собирать на похороны, а на живых - грех? странные люди

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Люди, что с вами такое??? Женщина попросила помощи, она и не скрывала, что получила компенсацию. А у нее детей мал мала меньше, да и сын тяжелый инвалид. Неужели вы свято уверены, что она как сыр в масле в этих деньгах катается??

    Попросила помочь, кто может. Глава района подтвердил, что да, есть такая женщина, действительно с инвалидом на руках и еще тремя детьми.

    Бессовестные, устроили травлю, тьфу...

  • Сантило

    Сантило
    3 часа назад

    Куда администрация смотрит?почему разрешили ей новый дом продать и остаться жить в ветхом доме с детьми?администрацию тоже привлечь к ответу!

  • Неферти.

    Неферти.
    2 часа назад

    Это всё понятно,конечно ей тяжело. Живёт на пособия. Но,как ей опека разрешила продать дом при наличии такого количества детей?

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Ветерок100

    почему одни граждане расчитывают только на себя. пашут как проклятые. еще и налоги отчисляют. а другие рожают и рожают и надеются. расчитывают на помощь других. знаю многих. кто своими силами и только своим восстанавливал свое жилье и не вякал. надоели эти беспомощные многодетные. я мож тоже хочу шестерых. но позволил себе только двоих. иначе тоже по миру пойду



    Поддерживаю !!! Рожаете - несите ответственность за своих собственных детей . Господи , я никак не могу понять , зачем рожать столько детей , ведь это мучения для них же жить в таких условиях, если одного нечем кормить , зачем ещё пять ?

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    Жила в деревне одна многодетная 10 детей, муж умер в советское время было. Так женщина держала хозяйство и работала на двух работах. А бабушка ее как не спросит мол чем помочь, а она говорила все нормально Дарьюшка. Вот это женщина. А о данной даме рожающей как пулемет не пойми от кого все помочь должны. С какого фига должны. У таких женщин кредо жизни нарожать и быть уверенной что все ей должны. Мошенникам она. Ей помогите, а некоторые компенсацию еще за прошлое не получили. Зашить бы ей одно место, а то рожать только и может.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Не понял. А вы чего хотели?

    Нынче попрошайничество в сети, это неплохой источник дохода. Для этого используется любой вскочивший прыщ, любое стихийное или еще какое бедствие.

    В первый раз вас что ли кидают?

    А вы знаете сколько раз вас вообще кидали? Думаю, что в 90% случаев ваших переводов.

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    S kak $

    Бессовестные, устроили травлю, тьфу...


    На первую компенсацию она купила два дома. Один продала, второй отдала детям. Может, теперь пора детям о ней позаботиться?

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Хмык

    А вы знаете сколько раз вас вообще кидали? Думаю, что в 90% случаев ваших переводов.


    Зря вы так. В основном же на лечение собираем, как тут не помочь... Хмык, не дай нам бог оказаться на месте тех, кто вынужден обращаться к чужим людям за помощью. Умирать страшно, когда умирает твой близкий - ещё страшнее.

    P.S. к теме поста не относится.

  • Димитрий

    Димитрий
    1 час назад

    В 2013 году мой друг продал квартиру администрации,которую приобретали для подтопленцев.Купля-продажа произошла как раз накануне прилета Путина,оформлено все было за один день,и вы думаете,что кто-то заселился в эту квартиру?Нет,она сдается в"черный" наем.Квартира находится в Белогорье.

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    Как пошло прикрываться ребенком-инвалидом. Зашла кау-то на почту в деревню, там женщина берет продукты под пенсию. Пенсия на ребенка с ДЦП. Вечером она эти продукты принесла моим соседям в обмен на самогон. Спустя полгода мальчишку того самого хоронили. Умер от истощения.

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Мелисса

    Хмык

    А вы знаете сколько раз вас вообще кидали? Думаю, что в 90% случаев ваших переводов.



    Зря вы так. В основном же на лечение собираем, как тут не помочь... Хмык, не дай нам бог оказаться на месте тех, кто вынужден обращаться к чужим людям за помощью. Умирать страшно, когда умирает твой близкий - ещё страшнее. P.S. к теме поста не относится.


    Гыг. Обычная фраза, которую я как раз и ждал: "не дай нам бог оказаться на месте тех, кто вынужден обращаться к чужим людям за помощью".

    Фраза для ниочем, для сердобольных.

    Кстати, по миру я пойду как раз в том случае, если брошусь помогать всяким мошенникам.

  • варварав

    варварав
    54 минуты назад

    Кто разработала подполковник? Мы общество. И продаем мы не из сострадания, а чтобы потешить свое самолюбие(я хороший), окупиться от тех кто хуже живет и еще много почему-то. А люди определенные этим пользуются. Не подавайте бабы кому и бабы как. Проверять надо. Не уверен что во благо пойдет не давай.

  • варварав

    варварав
    53 минуты назад

    *кто расплодил попроще и мошенников?

  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    варварав

    Кто разработала подполковник? Мы общество. И продаем мы не из сострадания, а чтобы потешить свое самолюбие(я хороший), окупиться от тех кто хуже живет и еще много почему-то. А люди определенные этим пользуются. Не подавайте бабы кому и бабы как. Проверять надо. Не уверен что во благо пойдет не давай.



    Ваш пост шикарен

    *** понимаю, что телефон, но вышло забавно )))

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