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8августа
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сегодня, 11:16 1

Амурские энергетики потратят на подготовку к отопительному сезону более 270 миллионов рублей

Амурские энергетики потратят на подготовку к отопительному сезону более 270 миллионов рублей
Фото: ДРСК

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») готовят энергообъекты к работе в условиях максимальных нагрузок в отопительный период. На эти цели компания направила более 270 миллионов рублей.

Подготовка к осенне-зимнему периоду ведется по всем направлениям деятельности предприятия – обеспечение надежности электросетей и бесперебойной передачи электроэнергии, готовности персонала к ремонтным и аварийно-восстановительным работам. Все мероприятия проводятся в соответствии с графиком, сообщили специалисты.

До конца октября энергетики завершат ремонт оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи, расчистку трасс от древесно-кустарниковой растительности ведут круглогодично. В настоящий момент уже очищены трассы под ВЛ 110 кВ «Райчихинская ГРЭС – Бурейск», «Сиваки – Октябрьский», «Февральск – Коболдо», завершен капитальный ремонт выключателей на подстанциях «Полевая», «Птицефабрика», «Бурейск», «Селемеджинск».

Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов электросетевого хозяйства выполняется в соответствии с инвестиционной программой. До конца октября заменят провода и опоры ВЛ 35 кВ «Бурейск – Родионовка» на участке линии протяженностью 14 километров, проведут реконструкцию восьми ТП 10/0,4 кВ в Белогорске, а также завершат реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Чигири», где заменят трансформатор и выключатели.

«Подготовка к зиме является одной из наших приоритетных задач. Все работы ведутся в сроки, установленные планами-графиками подготовки к отопительному периоду. В этом году изменился подход к оценке готовности предприятия к работе в осенне-зимний период, индекс готовности складывается из 48 показателей и 38 специализированных индикаторов, все отчеты по ним мы ежемесячно направляем в Минэнерго», – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

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#энергетика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    и заложат это в тарифы

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