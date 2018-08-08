Котельные Приамурья отстают от плана по подготовке топлива к зиме

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В Амурской области к началу отопительного сезона заготовили 112 000 тонн топлива при плане в 149 000 тонн. В некоторых муниципалитетах наблюдается отставание. Такие данные озвучили на очередном заседании правительства региона под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Василия Орлова.

Как отчитался министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, по состоянию на 7 августа заготовлено 112 000 тонн топлива при плане на июнь–август в 149 000 тонн. Отставание от плана отмечается в Благовещенском и Константиновском районах, Райчихинске и Прогрессе. В основном из-за непогашенной задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями.

По ремонту объектов ЖКХ заключены 44 контракта и объявлены 47 конкурсов на проведение ремонта на объектах коммунального хозяйства. Проблемной остается котельная в Сергеевке Благовещенского района. Здесь необходима установка нового котла.

«К сожалению, конкурсные процедуры еще не объявлены по котельной села Сергеевка. Согласно плану, представленному администрацией Благовещенского района, из-за позднего объявления процедур работы по замене завершатся не позднее 23 сентября», – сказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Готовность объектов ЖКХ к зиме находится на особом контроле Василия Орлова. «Руководители муниципалитетов не должны скрывать отставания в работе. Нужно вовремя выносить проблему на обсуждение, это позволит оперативно принимать решения и перераспределять силы и средства между муниципалитетами. Большая просьба подойти к вопросу заготовки топлива и ремонту котельных ответственно. Времени на раскачку уже нет», – сказал Василий Орлов.

Также в правительстве региона обсудили переселение граждан из аварийного жилья. «В текущем году сданы два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья, еще 13 домов планируется сдать до 1 декабря 2018 года. Общая площадь расселяемого жилья составит 40 600 квадратных метров, в новые квартиры переедут около 2 000 человек из 12 муниципалитетов», – сообщил министр ЖКХ.

На заседании предложили организовать работу комиссий по контролю за строительством нового и приобретением жилья. По мнению министра, мера поможет контролировать процесс строительства от момента закладки фундамента до сдачи жилья. Это предложение направили в областное министерство юстиции.