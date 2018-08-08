Опасная детская площадка, ржавая вода: в Свободном жители новостроек жалуются на качество жилья

Фото: gzt-sv.ru

Жители новых домов в городе Свободном недовольны качеством жилья, сданного по программе переселения из аварийного и ветхого фонда. Жильцы жалуются на качество воды, отсутствие почтовых ящиков и связанной с этим неразберихой с корреспонденцией, а также на небезопасную детскую площадку.

С жителями новостроек в микрорайоне Суражевка встретился и. о. главы города Владимир Константинов. Приехали и все заместители, а также представители ресурсоснабжающих организации и управляющей компании.

Горожане, проживающие в домах по улице Кирова, в первую очередь недовольны качеством воды – ее цветом и запахом. На это Владимир Константинов ответил, что в минувшую субботу, 4 августа, к нему с этим вопросом уже подходили жители. Это было в тот день, когда врио губернатора Василий Орлов приезжал на сдачу дома по улице Кирова, 92.

«Я пытался объяснить, почему у воды присутствует запах железа. По химии мы делим железо на двух- и трёхвалентное. Двухвалентное железо мы не видим, но, как только вода соприкасается с кислородом, образуется трёхвалентное железо, которое и выпадает в виде осадка. Единственное, что можно сделать, это поставить небольшую станцию обезжелезивания. На планёрном совещании я дал поручение заместителю главы города по ЖКХ Владимиру Дорошкевичу проработать этот вопрос. И следующее, что необходимо будет решить – где найти на эти цели деньги. Если к концу года получится так, что наша доходная часть бюджета превысит расходную, то мы сможем купить такую станцию уже в этом году. Если этого не произойдёт, то приобретение необходимого оборудования будет запланировано на следующий год» , – сообщил и. о. главы Свободного Владимир Константинов.

Также жители подняли вопрос отсутствия в новых домах почтовых ящиков. Из-за этого квитанции, которые почтальоны оставляют на подоконниках подъездов, часто теряются, и с бумагами в итоге творится полная неразбериха. Владимир Константинов поручил своему первому заместителю Вячеславу Кондратову собрать сведения о новостройках, которые сдают без почтовых ящиков, и проработать вопрос устранения этого недочёта.

Кроме того жильцы пожаловались на неокрашенные перила в подъездах, необорудованные для хранения вещей подвалы. Обратили внимание и на детскую площадку дома по улице Кирова, 92, который сдали 4 августа. В смете по контракту детской зоны ее не было, но застройщик оборудовал небольшую площадку. Однако, по мнению жителей, работы были выполнены грубо и местами небезопасно для детей. Владимир Константинов согласился с замечаниями. Все эти недочеты будут устранены, сообщает gzt-sv.ru.

Фото: «Зейские огни»