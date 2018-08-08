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8августа
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сегодня, 10:44 3

В образовательных и медицинских учреждениях Приамурья обнаружили фальсифицированные сыры

В образовательных и медицинских учреждениях Приамурья обнаружили фальсифицированные сыры
Фото: nsn.fm

Управление Роспотребнадзора по Амурской области за 6 месяцев 2018 года исследовало 180 проб молочной продукции. В итоге было выявлено 11 проб, не соответствующих требованиям безопасности, в том числе 2 пробы по наличию фитостеринов (фальсифицированные молочные продукты).Также были обнаружены партии с истекшим сроком годности.

Фальсифицированные сыры «Российский» торговой марки «Столица молока» (изготовитель ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», город Камень-на-Оби) и «Сливочный» (изготовитель ООО «Молочный край», город Брянск), в которых молочный жир заменен растительным, были выявлены при проверках образовательных и медицинских учреждений.

В отношении поставщиков фальсифицированной молочной продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия. Фальсифицированные сыры изъяты из оборота. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В управления Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей и поставщиков фальсифицированной продукции, направлена информация для принятия мер к изготовителям продукции ненадлежащего качества.

Кроме того, в ходе проверок розничных предприятий Амурской области было выявлено 29 партий молочной продукции с истекшим сроком годности. Специалистами управления Роспотребнадзора по Амурской области выданы предписания по приостановке реализации фальсифицированной продукции, изъятия ее из оборота, разработке программ по предотвращению вреда здоровью. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

При обнаружении в реализации некачественной молочной продукции амурчан просят информировать управление Роспотребнадзора по Амурской области по телефону горячей линии 8(4162) 20-20-20, либо по электронной почте info@rospotrebnadzor-amur.ru или на сайте управления 28.rospotrebnadzor.ru в рубрике «Обращения граждан».

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#закон #производство


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    7 часов назад

    Сыры нашли? Так можно и колбасу найти.

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    в больницах сыр выдают?

  • славянский

    славянский
    3 часа назад

    В санатории Гонжа, вместо масла сливочного спред дают на завтрак

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