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сегодня, 10:17 1

IRC не смогла взыскать 2,6 миллиарда рублей с «Олекминского рудника»

IRC не смогла взыскать 2,6 миллиарда рублей с «Олекминского рудника»
Фото: amuras.arbitr.ru

Арбитражный суд Амурской области отказал компании Arfin LTD во взыскании 2,636 миллиарда рублей с ООО «Олекминский рудник». Arfin LTD и «Олекминский рудник» – дочерние компании IRC. Истцу предложено вступить в дело о банкротстве рудника.

Как сообщает «Интерфакс», Arfin подала иск в начале июня 2018 года. По существу дело было рассмотрено 3 августа. 30 июля суд ввел в отношении рудника процедуру банкротства – конкурсное производство. В связи с этим суд отказал истцу в удовлетворении его требований, уточнив, что заявитель вправе обратиться в суд повторно, чтобы его требования включили в реестр требований кредиторов уже в рамках дела о банкротстве.

Конкурсное производство в отношении ООО «Олекминский рудник» было введено по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Суд также включил в реестр требований кредиторов требования ФНС в размере 93,646 миллиона рублей.

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#закон #суды #экономика


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