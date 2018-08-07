Владимир Путин подписал закон об отмене НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», таким образом утвердив поправку в Налоговый кодекс РФ по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток. Это означает, что внутренние воздушные перелеты в регионы ДФО освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, соответственно стоимость авиабилетов должна снизиться.
Законом вносится поправка в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам).
Как пояснили в Минвостокразвития России, поправка в Налоговый кодекс предлагается во исполнение решений по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года.
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.
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