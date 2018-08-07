Благовещенский художник Леонид Кильчанский создал портрет на глазах у зрителей

На чердаке Амурского краеведческого музея прошла творческая встреча с художником Леонидом Кильчанским. Кильчанский – известный автор, его работы хранятся не только в музеях, но в частных коллекциях. Он много лет преподает живопись в университете Хэйхэ.

Эта встреча показала, что художник может относиться к себе с долей юмора. Об этом говорило и название вечера: «Не только живопись, или наше вам с кисточкой».

Это был тот редкий случай, когда именитый художник дал мастер-класс по живописи и на глазах у зрителей создал портрет. А победителю конкурса на лучший вопрос Леонид Кильчанский нарисовал в подарок дружеский шарж.

Модераторами встречи были друзья художника: журналисты Павел Савинкин и Борис Райнис. Они рассказывали о творческом пути Леонида Кильчанского, приглашали к разговору его родных и друзей, обсуждали вопросы зрителей, а иногда давали слово и самому художнику.

«Мое творчество меня вдохновляет – это вряд ли. Оно скорей меня дисциплинирует. Я же сразу вижу свои ошибки, где что-то не так. Поэтому меня другие вещи вдохновляют: солнце, цветы, женщины, природа, туман», – поделился заслуженный художник России Леонид Кильчанский.