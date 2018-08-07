Амурские пенсионеры оседлали лошадей

Региональный союз пенсионеров и конноспортивный клуб «Аллюр» организовали для амурских пенсионеров экскурсию и конноспортивное шоу. Сделано это было на деньги президентского гранта. Впереди пенсионеров ждет еще много приятных впечатлений. Скоро пожилые люди побывают в Хинганском заповеднике, на Бурейской и Зейской ГЭС, посетят «Албазинский острог» и космодром Восточный.

Пенсионеры познакомились с животными, посмотрели на конное шоу с трюками в лучших традициях конкура. Самой интересной оказалась верховая езда. Софья Лахтионова на лошади каталась несколько десятков лет назад в Монголии. Признается, тогда было страшно. А сегодня удалось даже подружиться с животным.

«Коня зовут Аванс, это как бы аванс моему будущему, прекрасному будущему. Это хорошая лошадка, очень умная, только на ней наверно страшно скакать, я боюсь, а так нормально», – сказала пенсионерка Софья Лахтионова.

Для встречи с пенсионерами специалисты «Аллюра» специально отбирали лошадей – по характеру. Выбирали самых покладистых.

«Для того, чтобы катать наших гостей, выбирались самые спокойные и стрессоустойчивые лошади, чтобы если вдруг резкий звук или где-то птичка вылетела, чтобы конь не понес и в худшем случае не покалечил человека, который на нем сидит», – отметила воспитанница конноспортивного клуба «Аллюр» Софья Лопатина.

Поездку в «Аллюр» для пожилых людей организовал амурский Союз пенсионеров на деньги президентского гранта. Клуб «Аллюр» стал одним из партнеров проекта.

«В своей жизни наверное они очень много проводили времени с животными, с лошадьми, потому что в послевоенные годы вообще лошади были основным источником не только передвижения, но и в работе. Поэтому, я думаю, им даже приятно вспомнить свою молодость, прокатиться и побывать вот в такой атмосфере сельской», – сказала руководитель конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова.

Чтобы организовать путешествие по историческим местам Приамурья, в отделении союза пенсионеров подали заявку на грант «Кланяюсь земле амурской». В этом году на организацию внутреннего туризма из федерального бюджета амурчанам выделили почти два миллиона рублей.

«Знаете, так обидно было, когда читаешь, а нашего проекта нет, вроде тоже так же старались, тоже все предусматривали. Например, три тысячи проектов, а выигрывают 50, ясно, что 2950 не выигрывают, значит и мы тоже. Вот 2 раза в 2016 и 2017 году мы не выиграли», – рассказала председатель Амурского областного отделения Союза пенсионеров России Елена Самбур.

400 амурских пенсионеров, активистов и общественников, побывают в Хинганском заповеднике, на Бурейской и Зейской ГЭС, в «Албазинском остроге», на космодроме Восточный. Социальный проект продлится до 2019 года.