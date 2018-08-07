Более пятидесяти деловых мероприятий пройдут в рамках ВЭФ-2018

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«Конечно, на Восточном экономическом форуме будут подведены результаты работы за год. И задача – принять обратную связь – на будущее: что еще нужно сделать, что нужно откорректировать в рамках ранее принятых решений. Надо не бояться изменений и корректировок, если они направлены на опережающее развитие Дальнего Востока. Дальний Восток – это регион, где восходит солнце и где начинается Россия», – ранее отмечал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В программе запланированы панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы по четырем основным направлениям.

«Активность у нас традиционно выше прошлого года, у нас она каждый год высокая, но каждый последующий – еще выше. Это значит, что форум востребован, а второе – это повышает нашу ответственность, потому что для нас абсолютно принципиально проводить форум так, чтобы для людей это было полезно, эффективно, интересно. Мы никогда не повторяемся с повестками, в то же самое время всегда сохраняем определенную преемственность форума», – ранее комментировал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Одним из четырех направлений станет блок «Создание условий для жизни людей». Вице-премьер неоднократно отмечал важность повышения качества жизни на Дальнем Востоке.

«Прежде всего мы очень надеемся на то, что все министерства выполнят задачу, поставленную президентом в майском указе 2018 года. Задача – улучшить показатели по самым важным для жизни людей вопросам до довольно высоких значений. И эта задача для Дальнего Востока еще более сложная, потому что у нас основные показатели качества жизни ниже среднероссийских: у нас продолжительность жизни на два с половиной года ниже, у нас хуже со здравоохранением, с образованием – со сменностью в школе, с долей аварийного жилого фонда. Поэтому стоит задача не просто в темпах развития страны сдвинуться и выполнить, а задача двигаться быстрее, чтобы догнать», – считает Юрий Трутнев.

Как отмечал вице-премьер, социальной сфере Дальнего Востока уделяется повышенное внимание, потому что «это на самом деле грандиозная тема и для страны, и для Дальнего Востока». Он напомнил, что повышение качества жизни стало одним из ключевых вопросов прошедшего заседания Совета при полпреде Президента России в ДФО.

«Следующий этап – это комиссия по развитию Дальнего Востока под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. И в рамках Восточного экономического форума вопрос выполнения майского указа на Дальнем Востоке будет вынесен на заседание президиума Государственного совета под руководством Президента», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отмечал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, «вопросы, которые необходимо решить для достойной жизни в регионах Дальнего Востока, копились десятилетиями, если не столетиями». «Конечно, очень сложно за краткий промежуток все их решить, но это не основание опускать руки и не повод не делать максимум усилий для их достижения. Наша сила, когда мы действуем сообща. Это та работа, которую мы совместно с Юрием Петровичем Трутневым определили вместе с губернаторским корпусом на совете округа, которую мы проводим в рамках майского указа президента. В начале июля мы вместе собрались, обсудили вопросы по отраслевым направлениям, что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке стало лучше жить. И эти вопросы будут подниматься в сентябре на Восточном экономическом форуме», – говорил глава Минвостокразвития России.

Участники сессий обсудят реализацию национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Будут рассмотрены перспективы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке, совершенствование мер по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар», финансирование социальных услуг и поддержку талантов, повышение продолжительности жизни, роль культурных учреждений в развитии регионов.

В тематическом блоке «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» запланированы обсуждения уже существующих инструментов развития Дальнего Востока – ТОРов, Свободного порта Владивосток, целевой инфраструктурной поддержки инвесторов и новых как создание специального административного района (офшора) на острове Русский. Среди тем – развитие на Дальнем Востоке малого и среднего бизнеса, поддержка высокотехнологичных проектов. Отдельная сессия посвящена вопросам защиты прав инвесторов.

Отдельные направления экономики будут обсуждаться в рамках блока «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока». Участники сессий будут обсуждать лесопромышленных комплекс, сельское хозяйство, добычу и переработку полезных ископаемых, рыбную отрасль, нефтегазопереработку, портовую инфраструктуру, туристический бизнес, марикультуру, геологоразведку, потенциал ювелирной промышленности.

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и другое. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России».

Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».

«Уверен, что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами, представителями компаний и органов власти, тем более что география участников Форума с каждым годом расширяется», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском (Владивосток), сообщает Минвостокразвития.