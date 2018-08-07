Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:20 0

С начала лета в Приамурье ликвидировали 400 свалок

С начала лета в Приамурье ликвидировали 400 свалок

Министерство природных ресурсов области на заседании правительства региона 7 августа отчиталось о работе по устранению несанкционированных. По данным министерства, за два летних месяца муниципалитетами было убрано 400 свалок. Наилучшие результаты отмечаются в городах Благовещенск, Свободный, Шимановск, Константиновском и Мазановском районах.

Согласно графикам ликвидации, до 1 сентября текущего года будет расчищено еще 760 несанкционированных свалок. А до конца года будет организовано 38 рейдов по выявлению свалок.

«Кроме того, региональным отделением Общероссийского народного фронта в Амурской области в рамках приоритетного проекта ОНФ "Генеральная уборка" проводится работа по выявлению несанкционированных свалок и навалов мусора. Их учет ведется на открытом сетевом ресурсе "Интерактивная карта свалок". Представителями регионального отделения ОНФ в Амурской области на "Интерактивную карту свалок" нанесено 188 несанкционированных свалок и навалов мусора, из них на сегодняшний день ликвидировано 82», – сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Василий Офицеров.

Просмотров всего: 76

#ЖКХ #природа


Происшествия 2

В Провинции Хэйлунцзян почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за наводнения
Происшествия 1

За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр
Общество 2

В Благовещенске стали чаще воровать металлическую обшивку с теплотрасс
Происшествия 3

Сегодня вечером в Белогорске погаснет свет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь