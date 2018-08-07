С начала лета в Приамурье ликвидировали 400 свалок

Министерство природных ресурсов области на заседании правительства региона 7 августа отчиталось о работе по устранению несанкционированных. По данным министерства, за два летних месяца муниципалитетами было убрано 400 свалок. Наилучшие результаты отмечаются в городах Благовещенск, Свободный, Шимановск, Константиновском и Мазановском районах.

Согласно графикам ликвидации, до 1 сентября текущего года будет расчищено еще 760 несанкционированных свалок. А до конца года будет организовано 38 рейдов по выявлению свалок.

«Кроме того, региональным отделением Общероссийского народного фронта в Амурской области в рамках приоритетного проекта ОНФ "Генеральная уборка" проводится работа по выявлению несанкционированных свалок и навалов мусора. Их учет ведется на открытом сетевом ресурсе "Интерактивная карта свалок". Представителями регионального отделения ОНФ в Амурской области на "Интерактивную карту свалок" нанесено 188 несанкционированных свалок и навалов мусора, из них на сегодняшний день ликвидировано 82», – сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Василий Офицеров.