Специалисты проверяют готовность благовещенских школ и садиков к 1 сентября

Благовещенские школы и садики сейчас в центре внимания всех надзорных органов. Их проверяют на безопасность МЧС, полиция, управление образования, госпожнадзор, АКС и ростехнадзор. Половину учреждений комиссия уже проверила. Проверка продлится до 10 августа.

7 августа комиссия проверяла детский сад № 50. Пристальное внимание уделили пожарной безопасности. Грубых нарушений инспектор не обнаружил и проверил, знают ли педагоги, как вести себя в случае ЧП.

«При проведении проверки внимание уделяется путям эвакуации при пожаре, лестничным маршам, системе пожарной автоматики, то есть проверяется система оповещения людей, план эвакуации», – сказал старший инспектор отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Амурской области Александр Нерода.

Комиссия проверила документы, коммуникации, заглянула в медпункт и в пищеблок. Ведь в случае чего в опасности окажутся полтысячи детей, которые посещают оба корпуса детсада.

«Комиссия серьезная. Проверяют очень многие аспекты в нашей деятельности. Поэтому конечно переживали. Очень большой состав комиссии, проверили абсолютно все – от подвала до чердачного помещения», – поделилась заведующая детским садом № 50 Благовещенска Олеся Щебуняева.

Подвалы школ и детских садов проверяют сотрудники ростехнадзора и АКС. Смотрят, не текут ли трубы и все ли исправно в щитовой.

Также комиссию интересует, как в школах и садах детям рассказывают о правилах дорожного движения. Сотрудники полиции смотрят, есть ли тематические стенды, плакаты и наглядные пособия.

«В школах мы особое внимание уделяем начальным классам, чтобы в каждом классе присутствовали стенды по изучению правил дорожного движения. Также должен быть в полном объеме методический материал по правилам дорожного движения. И в каждой школе на уличной площадке или в холлах должна быть разметка дороги, где педагоги с детьми проводят занятия», – отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Благовещенска Ирина Самарина.

Как образовательные учреждения Благовещенска готовы к новому учебному году, комиссия проверяет с 1 августа. За это время сотрудники посетили 20 учреждений. По плану еще столько же.

«Грубых нарушений у нас нет. Есть мелкие, которые сразу же устраняются, мы должны 15 августа отчитаться в министерство образования. Поэтому у нас руководители реагируют очень быстро. Кто-то на следующий день уже устраняет замечания», – сказала начальник управления образования администрации города Благовещенска Элина Поцелуева.

Проверка продлится до 10 августа. Еще пять дней дадут учреждениям на исправление нарушений, чтобы учебный год начался вовремя и 1 сентября 26 тысяч школьников Благовещенска приступили к учебе.

Всего с начала августа межведомственная комиссия проверила больше 150 образовательных учреждений Приамурья. Это детсады, школы, организации дополнительного образования, сузы, и интернаты. До 10 августа предстоит оценить безопасность примерно 450 организаций области.

Школы готовятся принять почти 11 тысяч первоклассников. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Запись в первые классы еще идет. В новом учебном году за парты сядут около 100 тысяч учащихся. В областном министерстве образования сообщили, что все они будут обеспечены учебниками. В этом году на книги потратили 88 миллионов рублей – это на 18 миллионов больше, чем в предыдущем. На эти деньги купили 260 тысяч изданий.