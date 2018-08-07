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В Амурской области заключенный заказал себе в колонию чай с героином

В Амурской области заключенный заказал себе в колонию чай с героином
Фото: kakhacker.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 33-летнему горожанину. Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. 2 июля прошлого года мужчина, отбывая наказание за 69 эпизодов краж в исправительной колонии № 8, позвонил бывшему сокамернику и попросил забрать у его сестры целлофановый пакет с чаем и пронести ему на территорию колонии. Только о том, что в чае спрятан героин, осужденный не сказал.

В этот же день его знакомый, не подозревая о преступных намерениях мужчины, пронес на территорию колонии передачу в виде чая, в трех пакетиках которого находилось наркотическое средство – героин общей массой 0,75 грамма. Наркотическое средство осужденный незаконно хранил по месту своего жительства в период с 20 марта 2013 года до момента изъятия сотрудниками колонии, то есть по 2 июля 2017 года.

Суд при назначении наказания учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, рецидив преступления и назначил окончательно наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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