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сегодня, 17:49 0

Амурские аграрии получат больше 22 миллионов рублей

Амурские аграрии получат больше 22 миллионов рублей
Фото: Krd.ru

Правительство РФ выделило Минсельхозу России из резервного фонда 5 миллиардов рублей на поддержку аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Эти деньги пойдут покупку на дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – не менее 90 тысяч тонн в 2018 году.

Средства выделяются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

«Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», – говорится в документе.

Субсидии распределят между 79 субъектами федерации с посевными площадями зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Больше всего средств выделят Оренбургской области (237,8 миллиона рублей), меньше всего — Севастополю (92,5 тысячи рублей.). Амурская область из общей суммы получит более 22 миллионов рублей.

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#сельское хозяйство


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