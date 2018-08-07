Амурские фермеры понесли более миллиарда убытков

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В Амурской области набирает обороты уборочная кампания. Аграрии занимаются уборкой ячменя. Этой культурой в регионе занято почти 34 тысячи гектаров. Больше половины уже убрали.

Урожайность в этом году превысила 18 центнеров с гектара. Тамбовский, Серышевский и Ивановский районы приступили к уборке пшеницы. Убрать нужно 125 000 гектаров этой культуры.

Поля, занятые зерновыми, значительно пострадали от сильных дождей. Затопленными, по данным регионального минсельхоза, оказались почти 8 000 гектаров посевов. В воде стоят и соевые поля. В целом в Приамурье из-за паводка и дождей сельхозтоваропроизводители потеряли больше миллиарда рублей.