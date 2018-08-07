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В Белогорске пройдет прощание с учителем школы № 17 Натальей Зиненко

В Белогорске пройдет прощание с учителем школы № 17 Натальей Зиненко

В Белогорске скончалась учитель начальных классов Наталья Зиненко. Женщина много лет боролась с раком. Прощание состоится в четверг, 9 августа, в ритуальном зале городского морга с 13 до 14 часов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Наталья Владимировна больше 25 лет проработала учителем начальных классов в школе № 17 в Белогорске. С 2013 года она боролась с тяжелой болезнью, перенесла четыре операции.

Рак женщине диагностировали в 2013 году. Несколько лет она боролась с болезнью сама, перенесла четыре операции. Весной 2017 года возникла необходимость в экстренной операции. На нее и последующую реабилитацию требовалось 40 тысяч долларов, которых у семьи не было.

Был объявлен сбор средств, и в короткий срок удалось собрать необходимую сумму. Родственники и друзья благодарят всех, кто откликнулся и помог в трудную минуту. Лечение было проведено, но, к сожалению, оно помогло только на год.

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