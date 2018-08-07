В Благовещенском районе построят детский сад

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Новый детсад на 120 мест появится в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. На дошкольное учреждение из бюджетов разных уровней в текущем году уйдет 43,2 миллиона рублей, в следующем – 100,8 миллиона рублей.

75,9 миллиона рублей выделены по программе «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018-2020 годы». Из областной казны на возведение детского сада за два года будет выделено 60,8 миллиона рублей, затраты в размере 7,2 миллиона рублей понесет муниципалитет.

Вопрос строительства в Усть-Ивановке нового детсада назрел давно, сообщает областное правительство. Сейчас дошкольное учреждение располагается в деревянном здании, где раньше был магазин, и физически не может вместить всех детей села, которые могут ходить в сад.

«Наш депутатский корпус не единожды поднимал этот злободневный вопрос, добивались мы строительства детского сада лет пятнадцать, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Уже выделен участок под строительство и определена подрядная организация. На последней депутатской сессии были утверждены лимиты на строительство дошкольного учреждения», – сказал председатель районного Совета народных депутатов Валентин Ефимов.