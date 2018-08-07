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сегодня, 17:26 0

В Нидерландах напечатают район города на 3D-принтере

В Нидерландах напечатают район города на 3D-принтере
Фото: vk.com

В Нидерландах запускают строительство жилых домов, созданных на 3D-принтере. Мобильные домики из бетона спроектировали в голландском Техническом университете Эйндховена, команда которого год назад построила первый в мире 3D-мост для велосипедистов в Гемерте.

На постройку жилого комплекса из пяти домов инженеры планируют потратить год. Район представят в 2019 году. По проекту первый 3D-дом будет одноэтажным и трехкомнатным, площадью 95 квадратных метров; конструкция и интерьер каждого нового дома будут усложняться.

В будущем планируют создать целый город домов и строений, напечатанных на 3D-принтере, сообщает РИА Новости.

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