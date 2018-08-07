В образовательных учреждениях Приамурья выявили около 300 килограммов фальсифицированных продуктов

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В амурском Роспотребнадзоре отчитались о контроле за качеством и безопасностью питания в детских коллективах. В 2017/2018 учебном году специалисты управления провели 135 проверок организации питания детей в образовательных организациях, в том числе в детских садах – 61, в школах – 69, в учреждениях среднего профессионального образования – 5.

Кроме того, были проверены 2 организатора питания и 31 поставщик продуктов питания в детские учреждения.

По данным ведомства, в 2017/2018 учебном году в Амурской области на 2,5% выросло количество учащихся общеобразовательных учреждений, которые обеспечены горячим питанием. Таким образом, общий охват составил 90,4 %. Охват горячим питанием учащихся с 1 по 4 классы составил 98,25 %, учащихся с 5 по 11 класс – 84,5 %.

Было исследовано 217 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из них 0,46 % проб не отвечали гигиеническим нормативам, 225 проб готовых блюд исследовано по санитарно-химическим показателям, из них 0,44 % проб не соответствовали гигиеническим нормативам.

Кроме того было исследовано 230 проб продовольственного сырья по микробиологическим показателям, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, и 295 проб продовольственного сырья по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 0,33 % проб.

По результатам проверок снято с реализации в образовательных организациях 296,4 килограммов пищевых продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, фальсифицированной пищевой продукции (сыр, масло сливочное, молоко сгущенное).

В отношении руководителей дошкольных организаций, образовательных организаций, организаторов питания и поставщиков составлено 123 протокола об административном правонарушении, наложены административные штрафы в размере более 445 тысяч рублей.