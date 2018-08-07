Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

Кореянка задохнулась в гробу

Кореянка задохнулась в гробу
Фото: Шахты.SU

В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Обряд женщины совершали втроём.

Погибшая кореянка надеялась, что ночь в гробу очистит её тело от злых духов и принесёт удачу. В церемонии участвовало также две подруги, каждая со своим гробом.

Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера 2 августа. Одна из женщин стала жаловаться через два часа, что ей душно и нечем дышать. Сообрядницы посоветовали ей потерпеть и уснуть. Женщина пыталась выбраться из ящика, но у неё не получилось это сделать самостоятельно.

На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва.

В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондураса перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы, сообщает GFAclaims.com.

Просмотров всего: 570

#жизнь #происшествия


Культура

Благовещенский художник Леонид Кильчанский создал портрет на глазах у зрителей
Общество

Амурские пенсионеры оседлали лошадей
Общество

В образовательных учреждениях Приамурья выявили около 300 килограммов фальсифицированных продуктов
Общество 1

В Приамурье осужденных с хорошим поведением навестили родственники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь