Кореянка задохнулась в гробу

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В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Обряд женщины совершали втроём.

Погибшая кореянка надеялась, что ночь в гробу очистит её тело от злых духов и принесёт удачу. В церемонии участвовало также две подруги, каждая со своим гробом.

Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера 2 августа. Одна из женщин стала жаловаться через два часа, что ей душно и нечем дышать. Сообрядницы посоветовали ей потерпеть и уснуть. Женщина пыталась выбраться из ящика, но у неё не получилось это сделать самостоятельно.

На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва.

В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондураса перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы, сообщает GFAclaims.com.