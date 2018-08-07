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7августа
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сегодня, 17:03 6

Из-за отсутствия большого футбола в ДФО клуб «Белогорск» приостановил свое существование

Из-за отсутствия большого футбола в ДФО клуб «Белогорск» приостановил свое существование
Фото: football-dv.ru

В Белогорске временно приостановил свое существование футбольный клуб «Белогорск». Для того, чтобы оживить футбольную жизнь городские власти решили усилить ФК «Белогорец», который в этом сезоне играет в областном чемпионате.

«Теперь это единственный клуб в городе, – констатировал Станислав Мелюков на встрече с директором Школы футбола «Белогорец» Егором Меркуловым, тренерами Иваном Белосорочко и Николаем Шабониным. – ФК «Белогорск» в силу объективных причин приостановил свое существование – «большого» футбола на Дальнем Востоке сейчас фактически нет, дальневосточные третья и вторая лиги не функционируют. В этих условиях наша основная задача – оживить футбол в Белогорске, сделать так, чтобы болельщики вернулись на стадион».

В ходе встречи было озвучено, что играть команда будет во всех городских и областных соревнованиях. Состав команды включит в себя футболистов из трудовых коллективов Белогорска, воспитанников ДЮСШ «Белогорец». В настоящее время в спортшколе занимаются более 360 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.

В срок до 13 августа Мелюков поручил подготовить директору ДЮСШ «Белогорец» Егору Меркулову предложения по развитию футбола. Одно из них касается качественного информационного сопровождения футбольного сезона команды, а также организации соревнований по мини-футболу на базе ФОК имени Героя России Сергея Солнечникова. Также будет разработана четкая структура городских соревнований по футболу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #спорт #футбол


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    похоронили футбол оптимизаторы хреновы

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    https://www.myscore.ru/football/russia/pfl-east/

    Россия » ПФЛ - Второй дивизион - Восток » 2018/2019

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Братеев1

    похоронили футбол оптимизаторы хреновы



    Кто похоронил? В курсе хоть?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    vertex

    https://www.myscore.ru/football/russia/pfl-east/

    Россия » ПФЛ - Второй дивизион - Восток » 2018/2019



    http://football-dv.ru/?p=21745

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    я про Дальний Восток-знаю конечно Кожемяко

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Сахалин с прогнутой спиной))), так бы и написали эту статейку, что денег хватило только у Сахалинских спонсоров. Зажмотили крепкие хозяйственники остальных городов на свои команды))), а деньги то имеются в закромах у хозяйственников, попрятали надёжно.

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