Из-за отсутствия большого футбола в ДФО клуб «Белогорск» приостановил свое существование

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В Белогорске временно приостановил свое существование футбольный клуб «Белогорск». Для того, чтобы оживить футбольную жизнь городские власти решили усилить ФК «Белогорец», который в этом сезоне играет в областном чемпионате.

«Теперь это единственный клуб в городе, – констатировал Станислав Мелюков на встрече с директором Школы футбола «Белогорец» Егором Меркуловым, тренерами Иваном Белосорочко и Николаем Шабониным. – ФК «Белогорск» в силу объективных причин приостановил свое существование – «большого» футбола на Дальнем Востоке сейчас фактически нет, дальневосточные третья и вторая лиги не функционируют. В этих условиях наша основная задача – оживить футбол в Белогорске, сделать так, чтобы болельщики вернулись на стадион».

В ходе встречи было озвучено, что играть команда будет во всех городских и областных соревнованиях. Состав команды включит в себя футболистов из трудовых коллективов Белогорска, воспитанников ДЮСШ «Белогорец». В настоящее время в спортшколе занимаются более 360 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.

В срок до 13 августа Мелюков поручил подготовить директору ДЮСШ «Белогорец» Егору Меркулову предложения по развитию футбола. Одно из них касается качественного информационного сопровождения футбольного сезона команды, а также организации соревнований по мини-футболу на базе ФОК имени Героя России Сергея Солнечникова. Также будет разработана четкая структура городских соревнований по футболу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.