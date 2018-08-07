В Приамурье осужденных с хорошим поведением навестили родственники

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В ИК-2 и ИК-3 Амурской области для родственников осужденных организовали и провели день открытых дверей. Пригласить своих родных на мероприятие смогли воспользоваться только положительно характеризующиеся осужденные.

Всего в день открытых дверей возжаевскую мужскую колонию строго режима, в которой отбывают наказание те, кто был осужден уже не в первый раз, посетили более 15 родственников, сообщают в амурском УФСИН.

В начале встречи начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Андрей Трухин рассказал гостям о правилах поведения в колонии, о целях и плане проведения мероприятия. Он отметил, что подобные встречи администрацией учреждения проводятся регулярно и способствуют исправлению осужденных, так как после общения с родными у мужчин, отбывающих наказание, укрепляется стремление своим поведением приблизить день освобождения.

«Осужденные с нетерпением ожидали гостей и готовились к мероприятию, ведь для каждого из них – это особенный день, когда появляется возможность встретиться с самыми близкими людьми. В культурно-спортивном комплексе на территории колонии для гостей состоялся самодеятельный концерт, подготовленный осужденными. Затем родственники смогли пообщаться, посетить православный храм в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и побывать в столовой учреждения», – сообщают в амурском УФСИН.

А несколькими днями ранее встречу осужденных с близкими организовали в ИК-3 села Среднебелая. Это также мужская колония строго режима, но там наказание отбывают впервые приговоренные к лишению свободы. Исправительное учреждение посетили более 20 гостей. Для них провели экскурсию по колонии. Родственники осужденных побывали в пекарне и столовой, где желающие смогли попробовать приготовленную пищу, зашли в храм-часовню в честь Иоанна Предтечи, расположенную на территории колонии, и осмотрели медицинскую часть.

Подобные мероприятия, уже ставшие традиционными, способствуют поддержанию и развитию внутрисемейных отношений и мотивируют отбывающих наказание, стремиться к скорейшему освобождению, отмечают в амурском УФСИН.