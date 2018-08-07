Благовещенцы 9 сентября смогут проголосовать на любом избирательном участке

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В воскресенье, 9 сентября, благовещенцы, находящиеся не по месту регистрации, могут проголосовать в любом избирательном участке Приамурья, там, где они находятся. В этот день пройдут выборы депутата Госдумы и губернатора Амурской области.

Для этого избирателю необходимо до 8 сентября 2018 года подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав при этом, в каком избирательном участке он хочет проголосовать.

Заявление вправе подать избиратель, место жительства которого находится на территории одномандатного округа либо зарегистрированный по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, который будет находится в день голосования вне места своего жительства, но в пределах одномандатного избирательного округа.

Такое заявление избиратель может подать только один раз. Если будет подано несколько заявлений, учитываться будет только первое заявление.

С 25 июля по 5 сентября избиратель может подать заявеление в многофункциональный центр «Мои документы», территориальную избирательную комиссию, единый портал «Государственные услуги». С 29 августа по 5 сентября – в любую участковую избирательную комиссию. А с 6 по 8 сентября до 14:00 избиратели могут подать специальное заявление только в участковую избирательную комиссию, в которой они включены в список избирателей.

По данным на 7 августа уже подано 13 таких заявлений на выборы в Государственную Думу и 14 заявлений на выборы губернатора Амурской области, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.