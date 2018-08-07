В Грибском обильные дожди погубили урожай картофеля

Овощеводы из села Грибское Благовещенского района потеряли четверть урожая картофеля. Обильные дожди затопили местные поля. Только в одном хозяйстве свой ущерб предварительно оценили в 2 миллиона рублей. Собирать урожай в этом году овощеводам приходится в тяжелых условиях.

Один куст картофеля испаряет 60–70 литров воды. Это растение влаголюбивое, говорят овощеводы, но не настолько. После многодневных ливней картофельные поля в Грибском больше похожи на рисовые. Если клубни долго находятся в сырой земле, они начинают болеть и гнить.

Фермер Вадим Соколовский выращивает картофель уже 11 лет. В этом году высадил семь сортов. Но даже самый стойкий сорт под названием «Удача» потерпел неудачу. «Все сырое, картофель поражен болезнями – видите, белые точки, – грязный. Хотя этот сорт "Удача" – белый. Его не очень любят потребители, но он достаточно пластичный. Дает хороший урожай и неплохо хранится. Чтобы сократить потери, сбор урожая этим летом начали на месяц раньше, пока нет дождей. Начали с ранних сортов», – говорит фермер Вадим Соколовский.

Ранние сорта убирают, но они не пойдут на хранение, их нужно продавать сейчас. «А поздние сорта еще растут, у них самый рост сейчас, их убирать смысла нет», – уточняет фермер. Работы идут медленно. Земля липкая, как пластилин, жалуются растениеводы. Влажные участки пока не трогают: копают там, где уже сухо. «Часто попадается гнилой картофель. Гниет от воды, дожди такие льют! Погоды нет хорошей», – отмечает овощевод Елена Макарова.

В хозяйстве фермера Соколовского пострадало около 200 тонн картофеля. А в среднем в год здесь собирают 800 тонн. Часть урожая уходит на семена, часть идет на продажу. Местную картошку продают в военные части, больницы и детские сады Амурской области.

Урожай не страховали. В Грибском уже побывала комиссия министерства сельского хозяйства Амурской области. На площади в 100 гектаров убытки оценили почти в 2 миллиона рублей, и это не окончательные итоги. Сколько картофеля выросло и высохло, а сколько утонуло в лужах, будут считать по осени.