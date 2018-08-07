СМИ: в 2018 году с Восточного вместо двух ракет запустят только одну

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Спутник «Метеор-М» не станут, как планировалось, запускать в текущем году с космодрома Восточный. Старт ракеты-носителя с этим спутником перенесли на весну 2019 года. Поэтому в текущем году с амурского космодрома состоится только один пуск.

«Намечавшийся на 6 декабря 2018 года запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и российским метеорологическим спутником "Метеор-М" перенесён на 2019 год. Сдвиг в графике запуска составляет примерно три месяца, космический аппарат предполагается вывести на орбиту в конце первого – начале второго квартала 2019 года», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В госкорпорации «Роскосмос» комментировать эту информацию не стали.

Как сообщало Амур.инфо, ранее уже была информация, что один из запланированных декабрьских запусков с Восточного – 6 или 26 декабря – могут отменить из-за неготовности космических аппаратов. Однако тогда эту информацию опровергали.