В Провинции Хэйлунцзян почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за наводнения

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Свыше 30 тысяч жителей провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. От паводка пострадали более 56 тысяч гектаров сельзозугодий, экономический ущерб почти 100 миллионов юаней.

Сайт «Партнеры» со ссылкой на провинциальное управление гражданской администрации сообщает, что 2-5 августа в части районов Харбина, Цицикара, Муданьцзяна и Цзямусы произошли наводнения. Согласно предварительным подсчетам, 32,4 тысячи человек пострадали от водной стихии, 896 человек были экстренно эвакуированы.

Как сообщили в провинциальном Управлении водного хозяйства, с последней декады июля уровень воды на некоторых участках рек Хэйлуцзян (Амур), Сунхуацзян и Нэньцзян находится выше критической отметки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее паводок на реке Амур прошел по территории Амурской области. 6 и 7 августа его гребень оказался в районе Хабаровска.