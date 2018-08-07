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сегодня, 15:22 1

В Провинции Хэйлунцзян почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за наводнения

В Провинции Хэйлунцзян почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за наводнения
Фото: twitter.com

Свыше 30 тысяч жителей провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. От паводка пострадали более 56 тысяч гектаров сельзозугодий, экономический ущерб почти 100 миллионов юаней.

Сайт «Партнеры» со ссылкой на провинциальное управление гражданской администрации сообщает, что 2-5 августа в части районов Харбина, Цицикара, Муданьцзяна и Цзямусы произошли наводнения. Согласно предварительным подсчетам, 32,4 тысячи человек пострадали от водной стихии, 896 человек были экстренно эвакуированы.

Как сообщили в провинциальном Управлении водного хозяйства, с последней декады июля уровень воды на некоторых участках рек Хэйлуцзян (Амур), Сунхуацзян и Нэньцзян находится выше критической отметки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее паводок на реке Амур прошел по территории Амурской области. 6 и 7 августа его гребень оказался в районе Хабаровска.

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#Китай #природа #происшествия


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    11 минут назад

    сельзозугодий исправьте

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