В Тынде вымогатели требовали деньги от своего знакомого

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В Тынде двое амурчан – 36 и 27 лет – вызвали на разговор одного из своих знакомых. Они потребовали у молодого человека две тысячи рублей за якобы угнанный и сожженный мотоцикл. Получив отказ, подозреваемые стали угрожать своему оппоненту применением насилия.

Потерпевший, опасаясь за свое здоровье, снял требуемую сумму в банкомате, находящемся в здании железнодорожного вокзала, и отдал им.

Следователи Тындинского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления возбудили уголовное дело. Расследование завершено, и материалы направлены в Тындинскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.