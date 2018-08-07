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сегодня, 14:47 1

В Тынде вымогатели требовали деньги от своего знакомого

В Тынде вымогатели требовали деньги от своего знакомого
Фото: 1news.zp.ua

В Тынде двое амурчан – 36 и 27 лет – вызвали на разговор одного из своих знакомых. Они потребовали у молодого человека две тысячи рублей за якобы угнанный и сожженный мотоцикл. Получив отказ, подозреваемые стали угрожать своему оппоненту применением насилия.

Потерпевший, опасаясь за свое здоровье, снял требуемую сумму в банкомате, находящемся в здании железнодорожного вокзала, и отдал им.

Следователи Тындинского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления возбудили уголовное дело. Расследование завершено, и материалы направлены в Тындинскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #Тында


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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    47 минут назад

    Судя по заголовку, деньги приятели требовали с такого же вымогателя, их знакомого!

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