В Благовещенске 60 человек борются за значок ГТО

В Благовещенске на стадионе «Юность» прошла акция «ГТО со звездой». Ее организовало региональное отделение общероссийского народного фронта. Спортивные нормативы сдавали 60 благовещенцев.

На пути к значку «ГТО» им нужно сдать комплекс из девяти нормативов. В этот раз участники занимались легкой атлетикой. Программа соревнований включала в себя челночный бег, бег на дистанции в 30, 60, 100, 1 000 и 2 000 метров. «Решила участвовать в соревнованиях, потому что хочу получить золотой значок», – признается участница спортивных состязаний Юлия Лохова.

«Любой желающий старше шести лет может сдать нормативы. Все нормативы прописаны на официальном сайте ГТО. Вы можете посмотреть свои возрастные нормативы и оценить, на какой значок можете претендовать», – говорит член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Екжанов.