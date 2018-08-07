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Благовещенцев приглашают на российско-китайский концерт

Благовещенцев приглашают на российско-китайский концерт

В четверг, 9 августа, в Благовещенске состоится концерт российско-китайской дружбы. Для зрителей он будет бесплатным. Артисты из России и Китая выступят в Амурском областном Доме народного творчества.

На сцене киноконцертного зала выступят гости Амурской области – 25 детей, демонстрирующих лучшие достижения в различных видах исполнительского искусства среди своих сверстников. Российскую часть программы представят театр огня «Одержимые», хореографический ансамбль «Мы» АОДНТ и хореографическая студия «Непоседы» центра досуга Грибского сельсовета Благовещенского района.

Концерт, который начнется в 17 часов, организуют в рамках культурного обмена между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян.

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#Китай #концерты #культура


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