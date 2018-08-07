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сегодня, 14:05 1

За полгода товарооборот внешней торговли Благовещенской таможни вырос на 59 %

За полгода товарооборот внешней торговли Благовещенской таможни вырос на 59 %
Фото: vl.ru

В первом полугодии 2018 года через Благовещенскую таможню прошло 485,7 тысячи тонн грузов. Их общая стоимость – 215,6 миллиона долларов. По сравнению с первым полугодием 2017 года товарооборот увеличился на 59 % (было 364,8 тысячи тонн), а оборот – на 33 % (было 135,7 миллиона долларов).

В первом полугодии 2018 года в регионе ответственности Благовещенской таможни было подано на таможенные посты 4 864 декларации на товары. В аналогичном периоде прошлого года – 4 402 декларации.

Благовещенской таможней в первом полугодии 2018 года перечислено в федеральный бюджет более 2 419 миллионов рублей таможенных платежей. В прошлом году – 1 568 миллиона.

В первом полугодии 2018 года экспортировано свыше 421,2 тысячи тонн товаров и грузов на 97 миллиона долларов. В прошлом году 310,4 тысячи тонн на 55,1 миллиона долларов.

Импортировано 64,6 тысячи тонн товаров, общей стоимостью 118,5 миллиона долларов. В аналогичном периоде прошлого года импортировано 54,4 тысячи тонн товаров, общей стоимостью 80,6 миллиона долларов.

В экспорте преобладает сырье: 76,7 %– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 21,8 % – древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 0,9 % – продукция химической промышленности. Импорт состоит в основном из промышленных товаров: 57,5 % – машины, оборудование и транспортные средства; 18,4 % – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 13,2 % – металлы и изделия и них; 7 % – продукция химической промышленности; 1,2 % – текстильные изделия и обувь, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#таможня #торговля #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    56 минут назад

    и вся эта таможенная пошлина идёт напрямую в Москву

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