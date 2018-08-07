Молния ударила в жилой дом и сожгла половину квартир

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В городе Чернопартизанск Луганской области из-за удара молнии произошло возгорание двухэтажного жилого дома. Жители пострадавших квартир переехали к родственникам.

«Сложность состояла в том, что дом построен из дерева, обложен кирпичом, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. К тому же, данный район — безводный. Тушение проводилось по нескольким направлениям: внутри по лестничным пролетам, с улицы с помощью нескольких трехколенных лестниц», – сообщает МЧС ЛНР.

Огонь быстро распространился по зданию, успел уничтожить кровлю и четыре из восьми квартир в доме. Серьезно повреждены еще несколько помещений, пострадали межэтажные перекрытия. 11 жителей дома временно размещены в квартирах своих родственников.

Удары молнии часто становятся причиной пожаров, которые приводят к человеческим жертвам. Так, в июле 2018-го из-за попадания молнии выгорела квартира на третьем этаже многоквартирного дома в Чебоксарах. Хозяйка квартиры в момент удара находилась дома, но успела самостоятельно покинуть жилище.

В мае 2018-го молния попала в рабочих, которые занимались монтажными работами. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован, сообщает «Лента.ру».