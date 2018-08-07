Президент подписал закон, который поможет улучшить в Приамурье инвестиционный климат

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в налоговый кодекс страны. Новшество призвано защитить инвесторов от ужесточения законодательства, а также урегулировать режим инвестиций в течение конкретного периода. Этот сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора принято называть, «дедушкиной» оговоркой.

Суть стабилизационной («дедушкиной») оговорки, закрепленной новой нормой статьи 5 налогового кодекса заключается в обеспечении стабильности условий, в частности, для резидентов ТОР. Речь идет о том, что в течение 10 лет с момента получения такого статуса к резидентам не будут применяться нормативные правовые акты, которые могут ухудшить их положение как налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов в результате увеличения налоговых ставок, тарифов страховых взносов, отмены налоговых льгот, изменения порядка исчисления налогов, страховых взносов, порядка и срока уплаты налогов, страховых взносов. Правда, при условии, что такие акты законодательства были официально опубликованы после получения инвестором соответствующего статуса, объяснили в минэкономразвития Амурской области.

Данная норма вступает в силу с 1 января 2019 года, но имеет обратную силу и распространяется на резидентов ТОР, получивших соответствующий статус до 1 января 2019 года. Таким образом, законодатель гарантирует сохранение неизменности условий для инвесторов на Дальнем Востоке и в Амурской области в частности. В случае, если за указанный период времени будут приняты нормативные акты в части ухудшения законодательства о налоговых сборах и страховых платежах для резидентов ТОР, у инвесторов будет защищенность.

Это в свою очередь положительно повлияет на достижение целей государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и будет содействовать улучшению инвестиционного климата на территории Амурской области, считают в минэкономразвития региона.

Кроме того, федеральный закон предусматривает совершенствование порядка исчисления и уплаты пониженных страховых взносов резидентами ТОР в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ и федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Пониженные тарифы применяются плательщиками в течение 10 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такой плательщик получил статус резидента ТОР.

Согласно Закону пониженные тарифы применяются данными плательщиками исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. При этом под новым рабочим местом понимается место, впервые создаваемое резидентом ТОР при исполнении соглашения об осуществлении деятельности.

Физическим лицом, занятым на новом рабочем месте, считается человек, заключивший трудовой договор с резидентом ТОР и трудовые обязанности которого непосредственно связаны с исполнением соглашения об осуществлении деятельности.