Многодетная амурчанка, пострадавшая от наводнения, просит помощи

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Новокиевка Мазановского района Амурской области. Женщина одна воспитывает четверых сыновей. Старший, 17-летний, является лежачим инвалидом. Дом многодетной семьи пострадал от наводнения, случившегося летом текущего года. Амурчанка вынуждена обратиться за помощью к людям.

«Наш дом находится в низине. 19 июня вода зашла в дом, было примерно по колено воды. Воду откачали, а полы все отсырели, вздулись, мебель вся испорчена. Печка пришла в негодность, размыло подполье и фундамент», – рассказала Светлана Анатольевна корреспонденту ИА «Амур.инфо». Вода погубила и урожай, и дрова, сложенные на подворье на зиму. «В 2013-м так не топило, как в этом году. Просто не знаю, что делать. Нужно начинать ремонт в доме, сейчас полы сорваны. Стройматериалы дорогие. Вынуждена обратиться за помощью к людям», – чуть не плачет амурчанка.

Для всех, кто готов помочь женщине с четырьмя детьми, один из которых инвалид, Амур.инфо публикует реквизиты банковской карты Светланы Анатольевны: 2200 3803 6020 6429 (Россельхозбанк). Номер телефона женщины: +7-914-399-72-58.

По словам многодетной матери, ей, как пострадавшей от стихийного бедствия, соцзащита выделила 10 тысяч рублей. Еще 30 тысяч обещали дать в сентябре. «Денег не хватит на ремонт дома к зиме и на подготовку мальчишек к школе. Я не работаю, так как ухаживаю за ребенком-инвалидом. Он в детстве перенес туберкулезный менингит, сейчас лежит, не видит, не слышит, сам себя обслуживать не может. Ему нужно памперсы покупать…» – продолжает Светлана Анатольевна.

В администрации Мазановского района знают о проблемах семьи и стараются их решить. «Ее признали пострадавшей. Действительно, в семье есть ребенок-инвалид. Она находится на контроле у заместителя председателя правительства области Ольги Викторовны Лысенко. Я лично обратился к губернатору, чтобы к этой семье и к другим семьям, имеющим инвалидов, подошли индивидуально. Она получила от администрации 30 тысяч, от соцзащиты 10 тысяч и еще от области получит 30 тысяч», – сообщил корреспонденту информагентства глава Мазановского района Михаил Пивень.