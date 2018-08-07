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сегодня, 12:46 0

Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Фото: БезФормата.ру

В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль Wacken Open Air. Полиция обнаружила беглецов около трёх часов ночи.

Пенсионерам фестиваль очень понравился, они вспомнили молодость и отлично повеселились. Однако, пожилые люди после такого отдыха отказались возвращаться в дом престарелых. Для того, чтобы пенсионеры не сбежали, полиция сопровождала такси до дома престарелых.

Wacken Open Air — один из крупнейших в мире фестивалей рок музыки, который ежегодно проходит около города Вакен на севере Германии, сообщает «Газета.ру».

В 2018 году в фестивале приняли участие такие известные группы, как Judas Priest, Nightwish и In Flames.

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