В новом парке Свободного появится лыжня, каток и зоопарк

Глава Приамурья осмотрел городской парк Свободного. Инфраструктуру зоны отдыха ему представил и. о. мэра Свободного Владимир Константинов и предприниматели, которые занимаются содержанием парка. Реконструкция зоны отдыха общей площадью 7,5 гектара велась в течение нескольких лет.

Сейчас парк – одно из самых популярных мест отдыха горожан. Территория облагорожена, обустроены дорожки, установлены лавочки, артобъекты, уличная металлическая сцена с покрытием из долговечной террасной доски, роллердром, скейт площадка, воркаут площадка, песочница для детей, игровой комплекс и около 20-ти аттракционов.

Владимир Константинов поделился планами: парк будет работать и зимой. Здесь намерены обустроить лыжню и залить каток.

Василий Орлов предложил предпринимателям организовать в парке контактный зоопарк, но не с экзотическими животными, а с теми, что повсеместно есть в деревнях. «Они не прихотливы в содержании, а городским детям будет очень интересно посмотреть и потрогать поросенка или барашка», – отметил Василий Орлов.

Воплотить эту идею в жизнь территория парка позволяет. Сейчас он поделен на зоны. Есть территория спокойная – для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, и зона с аттракционами для любителей активного отдыха. И у властей, и у предпринимателей есть идеи по дальнейшему развитию этого парка. Их будут согласовывать с комплексным планом развития города, который сейчас готовит конструкторское бюро «Стрелка», презентовать его намерены уже в конце года, сообщает областное правительство.

«Сегодня КБ "Стрелка" завершает работу над проектом комплексного развития города. Разрабатывается буквально вся инфраструктура, коммунальная, социальная, рекреационная, где должно размещаться жилье, очень серьезная научная работа. Мы за ней внимательно следим. Она станет основой для программы развития города. Только в этом году будет инвестировано в развитие социальной инфраструктуры Свободного 1,5 миллиарда рублей. Это огромные средства, но это только начало. Всего будет потрачено на инфраструктуру поддержки инвестора более 50 миллиардов рублей за счет государства. Это колоссальные средства, примеров таких Амурская область не знала», – отметил глава области.

По мнению Василия Орлова, у Свободного колоссальные перспективы. Это связано с реализацией газовых проектов. Городу предстоят масштабные перемены к лучшему, но без активного участия жителей не обойтись.

«Я говорил и повторяю постоянно о том, что должна быть выстроена коммуникация между обществом и властью. Общество – это не просто заказчик услуг власти, оно способно генерировать здравые идеи и зачастую более компетентно в этих идеях, чем чиновники. Поэтому чем активнее общество, тем лучше развивается муниципальное образование. Я в этом глубоко уверен», – подчеркнул Василий Орлов.